В Башкирии учреждения допобразования перешли на новый режим работы

Учреждения дополнительного образования организуют занятия в дистанционном формате. На такой формат обучения перешла и Уфимская школа искусств имени Адигама Искужина. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, руководство учреждения придумало, как работать с воспитанниками индивидуально в живом формате. Как ученики познают азы художества, вокала, танцев и игры на музыкальных инструментах через онлайн-платформы?

Несмотря на пустые классы, Уфимская школа искусств продолжает свою работу. Привычные звуки живых инструментов, которые обычно можно было услышать в этих коридорах, теперь звучат лишь в динамиках и наушниках. Воспитанники – на онлайн-обучении.

Они изучают ноты, поют, рисуют и танцуют, но уже только каждый у себя дома. Но если теоретические знания на дистанции можно получить так же, как и при очном обучении, то вот с практикой выходит немного сложнее.

В просторной студии, где преподают танцы, только учитель. Напротив – класс из 15 человек, только на интерактивной доске. Каждый тщательно повторяет движения за преподавателем, а видеокамера установлена так, чтобы каждый шаг наставника был виден учащимся. По такому же алгоритму обучаются и остальные классы разных направлений.

У Наталины Самыловска в классе 16 детей. На носу у ребят конкурс по игре на фортепиано, который, кстати, тоже будет проходить в онлайн. Посредством индивидуальных занятий преподаватель за два дня может принять всех своих воспитанников. В день к ней приходят по восемь человек, каждый в свое время.

В классы были дополнительно куплены интерактивные доски, теперь их в школе 16, а также всем преподавателям выданы компьютеры для онлайн-уроков. Переход на цифровую платформу не повлиял на время работы, учителя находятся в школе столько же, как и до пандемии – ни часом больше, ни часом меньше.