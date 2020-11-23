За попытку помочь ребенку частное СМИ Уфы оштрафовали на 460 тысяч рублей

Уфимское издание UfaTime.ru оштрафовано на 460 тысяч рублей. По данным Роскомнадзора, сайт разместил видео, на котором запечатлено, как родители избивают своего ребенка. Как отметили в надзорном органе, местное СМИ нарушило существующее законодательство.

Журналисты UfaTime.ru опубликовали обращение к коллегам. Далее мы приводим текст полностью. 

Летом 2020 года UfaTime.ru опубликовал информацию с видео, на котором неадекватные родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на контроль Генпрокуратура РФ. Это говорит о том, что неблагополучной семьёй занялись, а ребёнка больше никто не будет бить кулаком в живот.

Но тут вмешался Роскомнадзор и потребовал… разрешение родителей на публикацию видео.

«Как это должно было выглядеть: «Здравствуйте. Можно мы опубликуем видео, где вы бьёте кулаком в живот плачущего ребёнка?» Но даже такой странный запрос мы бы сделать не смогли – на видео невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены. Тем не менее суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей. По итогам суда многие вопросы остались без ответа. Почему Роскомнадзор привлёк нас за причинение вреда ребёнку, но доказательств этого вреда так и не предоставил? Почему государственный надзорный орган для фиксации признаков «нарушений» использует несертифицированное ПО? Почему суд это проигнорировал и даже не применил так называемое «право на скидку до 50%», возможность которой прописана в КоАП?» 

Директор ООО «Уфатайм» Роман Садыкбаев.

Мы – тот самый малый бизнес, о сохранении которого так часто говорят руководители страны. И то самое независимое СМИ, в котором сейчас нуждается общество. У нас нет госконтрактов, а учредители не олигархи, а простые люди. Наш доход складывается только с продажи рекламных услуг. Мы исправно платим зарплату 13 сотрудникам и все налоги. В эпоху коронавируса рекламные доходы сократились до минимума, который едва позволяет сохранять коллектив. Полумиллионный штраф обанкротит предприятие, и мы будем вынуждены оставить всех сотрудников и их семьи (в том числе с грудными детьми) без работы. Огромная цена за абсурдное обвинение.

Мы считаем, что в вопросах достижения справедливости не должно быть формального подхода. Особенно, когда речь идёт о жизни и здоровье детей. Поэтому намерены до конца отстаивать свою правоту и подаём апелляцию.

Неизвестно, сколько ещё продлятся судебные тяжбы, а выплатить штрафы мы должны уже к середине января. Мы всегда поддерживали публикациями людей, оказавшихся в беде. За 10 лет работы мы помогли многим: тяжело больным детям и взрослым, погорельцам, нуждающимся и потерявшимся. Сегодня же мы просим помощи сами.

Мы пытаемся сохранить наше издание, рабочие места, независимую журналистику и вынуждены открыть сбор пожертвований. Нам нужно 460 тысяч рублей, чтобы оплатить этот маразматичный, не побоимся этого слова, штраф. Если судебный процесс в высших инстанциях завершится в нашу пользу, все собранные средства мы передадим в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей.

Спасибо, мы на вас надеемся!

Громкую историю прокомментировал и член общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

Считаю это решение не оправданным. Судьи в дело не вникли и по формальным признакам вынесли максимальное наказание. Уверен, что все здравомыслящие люди считают, что в данном случае журналисты хотели помочь ребенку, а не нарушить права его родителей. Странно, что судьи не усмотрели в событиях подобную логику.

Ростислав Мурзагулов, член общественной палаты РФ