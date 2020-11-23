За попытку помочь ребенку частное СМИ Уфы оштрафовали на 460 тысяч рублей

Уфимское издание UfaTime.ru оштрафовано на 460 тысяч рублей. По данным Роскомнадзора, сайт разместил видео, на котором запечатлено, как родители избивают своего ребенка. Как отметили в надзорном органе, местное СМИ нарушило существующее законодательство.
Журналисты UfaTime.ru опубликовали обращение к коллегам. Далее мы приводим текст полностью.
Летом 2020 года UfaTime.ru опубликовал информацию с видео, на котором неадекватные родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на контроль Генпрокуратура РФ. Это говорит о том, что неблагополучной семьёй занялись, а ребёнка больше никто не будет бить кулаком в живот.
Но тут вмешался Роскомнадзор и потребовал… разрешение родителей на публикацию видео.
Мы – тот самый малый бизнес, о сохранении которого так часто говорят руководители страны. И то самое независимое СМИ, в котором сейчас нуждается общество. У нас нет госконтрактов, а учредители не олигархи, а простые люди. Наш доход складывается только с продажи рекламных услуг. Мы исправно платим зарплату 13 сотрудникам и все налоги. В эпоху коронавируса рекламные доходы сократились до минимума, который едва позволяет сохранять коллектив. Полумиллионный штраф обанкротит предприятие, и мы будем вынуждены оставить всех сотрудников и их семьи (в том числе с грудными детьми) без работы. Огромная цена за абсурдное обвинение.
Мы считаем, что в вопросах достижения справедливости не должно быть формального подхода. Особенно, когда речь идёт о жизни и здоровье детей. Поэтому намерены до конца отстаивать свою правоту и подаём апелляцию.
Неизвестно, сколько ещё продлятся судебные тяжбы, а выплатить штрафы мы должны уже к середине января. Мы всегда поддерживали публикациями людей, оказавшихся в беде. За 10 лет работы мы помогли многим: тяжело больным детям и взрослым, погорельцам, нуждающимся и потерявшимся. Сегодня же мы просим помощи сами.
Мы пытаемся сохранить наше издание, рабочие места, независимую журналистику и вынуждены открыть сбор пожертвований. Нам нужно 460 тысяч рублей, чтобы оплатить этот маразматичный, не побоимся этого слова, штраф. Если судебный процесс в высших инстанциях завершится в нашу пользу, все собранные средства мы передадим в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей.
Спасибо, мы на вас надеемся!
Громкую историю прокомментировал и член общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.