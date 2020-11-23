За попытку помочь ребенку частное СМИ Уфы оштрафовали на 460 тысяч рублей

«Как это должно было выглядеть: «Здравствуйте. Можно мы опубликуем видео, где вы бьёте кулаком в живот плачущего ребёнка?» Но даже такой странный запрос мы бы сделать не смогли – на видео невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены. Тем не менее суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей. По итогам суда многие вопросы остались без ответа. Почему Роскомнадзор привлёк нас за причинение вреда ребёнку, но доказательств этого вреда так и не предоставил? Почему государственный надзорный орган для фиксации признаков «нарушений» использует несертифицированное ПО? Почему суд это проигнорировал и даже не применил так называемое «право на скидку до 50%», возможность которой прописана в КоАП?»

Директор ООО «Уфатайм» Роман Садыкбаев.