«Нас рано хоронить»: руководство «Уфы» подвело итоги матча с «Химками»

Футболисты «Уфы» не смогли дома обыграть подмосковные «Химки». Коллектив Рашида Рахимова на стадионе «Нефтяник» уступил со счетом 1:2. Таким образом, башкирская команда завершила первый круг чемпионата страны на последнем месте. В 15 турах «Уфа» одержала одну победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Домашняя игра «Уфы» против «Химок» стояла особняком. В заключительной встрече первого круга команда Рашида Рахимова настраивалась только на победу. Тем более соперник – новичок РПЛ, который не так далеко оторвался от «Уфы» в таблице. Можно сказать, прямой конкурент. Но несмотря на это, уже на пятой минуте гости открыли счет: Илья Кухарчук оторвался от защитников и в касание отправил мяч в ворота.
«Уфа» не сдалась и только усилила давление на ворота соперника. Моменты были, чего только стоит удар в упор от Жамалетдинова, но голкипер «Химок» Илья Лантратов совершил чудо-спасение и не позволил сравнять счет. Не обошлось в этом моменте без везения, как и в случае со вторым голом в ворота Беленова. После подачи углового мяч застрял в штрафной «Уфы», и самым расторопным оказался Трошечкин, который пробил без шансов для вратаря.
0:2 – с таким счетом команды ушли на перерыв, в котором наставник хозяев сделал сразу три замены: Голубев сменил Фольмера, Данченко – Сухова, а вместо Камилова на поле вышел Филип Мрзляк, для него эта встреча стала дебютной в футболке «Уфы». Башкирская команда весь второй тайм висела на воротах соперника. Уфимцы продемонстрировали отличную физическую форму, но, к сожалению болельщиков, забили лишь однажды. На 81-й минуте отличился Боян Йокич.
В 15-м туре конкуренты «Уфы» в борьбе за выживание провели очную встречу. «Ротор» и «Урал» поделили очки, а «Тамбов» уступил «Краснодару». Таким образом, команда Рахимова остается на последнем месте с 7 очками.
До зимней паузы, в которой «Уфу» ждет перезагрузка, осталось 4 матча. В следующем туре уфимцы сыграют дома с «Тамбовом», а в декабре будет три выездные встречи против «Ростова», «Ротора» и «Краснодара».