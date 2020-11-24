«Нас рано хоронить»: руководство «Уфы» подвело итоги матча с «Химками»

Футболисты «Уфы» не смогли дома обыграть подмосковные «Химки». Коллектив Рашида Рахимова на стадионе «Нефтяник» уступил со счетом 1:2. Таким образом, башкирская команда завершила первый круг чемпионата страны на последнем месте. В 15 турах «Уфа» одержала одну победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Домашняя игра «Уфы» против «Химок» стояла особняком. В заключительной встрече первого круга команда Рашида Рахимова настраивалась только на победу. Тем более соперник – новичок РПЛ, который не так далеко оторвался от «Уфы» в таблице. Можно сказать, прямой конкурент. Но несмотря на это, уже на пятой минуте гости открыли счет: Илья Кухарчук оторвался от защитников и в касание отправил мяч в ворота.

Чтобы играть высоко, нужны качественные футболисты. Вы видели, какие голы нам сегодня забивали. Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Уфа»

«Уфа» не сдалась и только усилила давление на ворота соперника. Моменты были, чего только стоит удар в упор от Жамалетдинова, но голкипер «Химок» Илья Лантратов совершил чудо-спасение и не позволил сравнять счет. Не обошлось в этом моменте без везения, как и в случае со вторым голом в ворота Беленова. После подачи углового мяч застрял в штрафной «Уфы», и самым расторопным оказался Трошечкин, который пробил без шансов для вратаря.

Никто ничего друг другу не сказал. Обычно говорим, но тут молчали. Все прекрасно все понимают. Сейчас удача не на нашей стороне, я думаю, невооруженным глазом это видно. Кирилл Фольмер, полузащитник ФК «Уфа»

0:2 – с таким счетом команды ушли на перерыв, в котором наставник хозяев сделал сразу три замены: Голубев сменил Фольмера, Данченко – Сухова, а вместо Камилова на поле вышел Филип Мрзляк, для него эта встреча стала дебютной в футболке «Уфы». Башкирская команда весь второй тайм висела на воротах соперника. Уфимцы продемонстрировали отличную физическую форму, но, к сожалению болельщиков, забили лишь однажды. На 81-й минуте отличился Боян Йокич.

И тренировочный процесс был нормальным, и начало матча. Потом, наверно, какой-то нелепый гол. Со стороны кажется, что «Химки» ничего не создавали в первом тайме, но забили два гола. Владислав Камилов, полузащитник ФК «Уфа»

В 15-м туре конкуренты «Уфы» в борьбе за выживание провели очную встречу. «Ротор» и «Урал» поделили очки, а «Тамбов» уступил «Краснодару». Таким образом, команда Рахимова остается на последнем месте с 7 очками.

Нас рано хоронить. Сыграли хорошо и уступили лишь по одному показателю – забили меньше на один гол. Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»