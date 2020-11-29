ФК «Уфа» разгромил «Тамбов»: итоги матча

Сегодня «Уфа» повела заключительный домашний матч этого года. Башкирская команда принимала на своём поле «Тамбов».

Матч получился очень насыщенным: открыли счет усилиями Тимура Жамалетдинова уже в начале встречи после розыгрыша штрафного, затем Владислав Камилов забил сумасшедший гол – 2:0. В большинстве «Уфа» добила своего соперника во втором тайме, когда были забиты еще два мяча.

Я знал, что результат мы рано или поздно поймаем и никуда мы не вылетим, поэтому я спокойно реагировал на критику болельщиков, я понимал, что они где-то имеют на это право. Сегодня главное, что игра налаживается.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»

Результат встречи – 4:0 в пользу уфимцев, которые поднялись с последней строчки турнирной таблицы. Теперь на счету «Уфы» 10 очков.