ФК «Уфа» разгромил «Тамбов»: итоги матча

Я знал, что результат мы рано или поздно поймаем и никуда мы не вылетим, поэтому я спокойно реагировал на критику болельщиков, я понимал, что они где-то имеют на это право. Сегодня главное, что игра налаживается.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»