Робот-пылесос прослушивать разговоры его хозяев

Эксперты установили, что робот-пылесос может прослушивать своих хозяев. К данному выводу пришла исследовательская группа Университета Мэриленда.
Все дело в навигации, которая основана на лазерном луче. Его отражение позволяет "умному" пылесосу уходить от столкновения с различными предметами. Исследователи установили, что звуковые волны вызывают в отраженном луче некоторые изменения.
Эксперты использовали данную особенность, создав специальный алгоритм. Система LidarPhone смогла распознать речь человека с точностью до 90%. По мнению исследователей, данная уязвимость представляет потенциальную угрозу для их пользователей.