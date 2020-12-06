Робот-пылесос прослушивать разговоры его хозяев

Эксперты установили, что робот-пылесос может прослушивать своих хозяев. К данному выводу пришла исследовательская группа Университета Мэриленда.

Все дело в навигации, которая основана на лазерном луче. Его отражение позволяет "умному" пылесосу уходить от столкновения с различными предметами. Исследователи установили, что звуковые волны вызывают в отраженном луче некоторые изменения.