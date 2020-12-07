Моргенштерн стал участником популярного шоу «Давай поженимся»

Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн может стать участником популярного шоу «Давай поженимся». Ведущая телепередачи Лариса Гузеева показала на личной странице в социальной сети съёмки из закулисья, где и засветился известный исполнитель.

В небольшом ролике видно, как Моргенштерн танцует на сцене под песню «Снежинка», которую исполняет неизвестная девушка. Точно не ясно, пришёл рэпер сам выбирать спутницу или стал одним из трёх «женихов».

К слову, сейчас Моргенштерн встречается с Диларой Зинатуллиной. Пара познакомилась ещё в далёком 2017 году, долгое время была вместе, но потом решила разойтись. Однако недавно стало известно, что рэпер вернул свою возлюбленную.