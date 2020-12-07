В Башкирии сопредседатель «Зеленого щита» покидает организацию

Так, на прошлой неделе мужчина попался за повторную езду без прав в нетрезвом виде и был отправлен судом на 14 суток ареста. Из судебных материалов следует, что Теляпкулов около 20 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и является злостным неплательщиком налогов.