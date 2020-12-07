В Башкирии сопредседатель «Зеленого щита» покидает организацию

Рамис Теляпкулов покидает пост сопредседателя экологического движения «Зеленый щит Башкортостана». Об этом он сообщил в своих социальных сетях. На это решение могли повлиять недавние события, показывающие Теляпкулова с нелицеприятной стороны.
Так, на прошлой неделе мужчина попался за повторную езду без прав в нетрезвом виде и был отправлен судом на 14 суток ареста. Из судебных материалов следует, что Теляпкулов около 20 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и является злостным неплательщиком налогов.
Кроме того, в СМИ, со слов сопредседателя движения «Зеленый щит Башкортостана» Дмитрия Петрова, была опубликована информация, якобы сестра общественника связана с наркотиками.