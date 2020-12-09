В Башкирии доноры антиковидной плазмы спасли 2000 человек

В республике плазма крови от доноров, переболевших коронавирусом, спасла уже более 2000 человек. Врачи призывают поборовших болезнь посетить станцию переливания.

В антиковидной плазме содержатся антитела к вирусу. При ее использовании пациенты с тяжелым течением легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают. В Уфе есть два пункта приема антиковидной плазмы: на улице Батырской (это Республиканская станция переливания крови) и на улице Шафиева, где расположено Отделение переливания крови при БГМУ.