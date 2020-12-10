Разработки ученых Башкирского аграрного вуза высоко оценили на федеральном уровне

Ученые и специалисты Башкирского аграрного университета получили признание на федеральном уровне. Они стали обладатели золотых и серебряных медалей в конкурсе «Лучший продукт-2020».
Так, сервелат финский варено-копченый» и колбаса «мясная вареная» стали обладателями первого места. Золото удостоились безлактозный йогурт, кумысный напиток, зефир, хлебные палочки и хлебцы.
А диплома второй степени удостоились разработки БГАУ совместно с УГНТУ - это колбасы «Краковская Халяль» и «Иглинская», а также напиток «Буза» на основе талкана и молочнокислой закваски, который разработала кафедра технологии общественного питания и переработки растительного сырья БашГАУ.
В Башкортостане продуктовая выставка «Наш бренд» прошла уже в пятый раз. Ее организаторами выступают Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ при поддержке Министерства торговли и услуг. Это уникальное мероприятие, в котором в этом году приняли участие 120 участников из 19 регионов России.
Напомним, БашГАУ является участником Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, созданного в рамках национального проекта «Наука». В состав участников НОЦ входят шесть вузов, Академии наук России и Башкирии, 20 предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, медицины и АПК.