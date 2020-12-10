Разработки ученых Башкирского аграрного вуза высоко оценили на федеральном уровне

Медали высшей пробы и диплома первой степени удостоились колбасы «Сервелат финский варено-копченый» и «Мясная вареная», представленные кафедрой технологии мясных, молочных продуктов и химии башкирского аграрного вуза. «Золотом» были отмечены и совместные разработки Башкирского ГАУ и УГНТУ - это йогурт безлактозный и кумысный продукт «Кумыс+мед», а также продукция коллектива авторов БГАУ и ООО «Авена Проект» - это такие хлебобулочные кондитерские изделия, как зефир «Башкирский», хлебные палочки и хлебцы «Студенческие».

пресс-служба Евразийского НОЦ