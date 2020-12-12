Моргенштерн приехал в Узбекистан, чтобы передать дорогой подарок местному парню

Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн приехал в Узбекистан, чтобы лично передать местному парню дорогую иномарку – тот самый Mercedes, о котором Алишер пел в одном из клипов.
Моргенштерна встретили десятки местных жителей и, конечно, сам счастливчик. Ему Алишер при всех и вручил ключи от автомобиля, оставил короткое напутствие.
В ответ Алишеру вручили несколько национальных костюмов и пригласили за стол, чтобы отметить приезд рэпера и важное событие в жизни нового обладателя дорогой иномарки.
Фото: скриншоты видео из соцсетей