В Башкирии завершили совмещенную школу-детсад за 100 млн рублей

В деревне Первомайск Нуримановского района построили школу. Местные жители ждали этого события с таким же трепетом, как и приближение Нового года. Пока дети учатся в здании сельсовета, но уже зимой 2021-го сядут за новые парты.

К приемке школы готовы. Меньше года назад здесь был пустырь, а теперь – современное образовательное учреждение. Деревня Первомайск – одна из самых удаленных от райцентра. Здесь проживает 355 человек. В поселке много молодых семей.

У нас в муниципальном районе функционирует 14 общеобразовательных учреждений. Из них самая отдаленная – в деревне Первомайск. Она была еще не типовая, поэтому была большая мечта, чтобы здесь была прекрасная школа. Гульнара Мурзакаева, начальник управления образования Нуримановского района

Вместо старого аварийного здания построили новую школу и детский сад на 20 мест для детей от полутора до 7 лет. Большая часть населения работает на заводе, детей оставить не с кем. Теперь проблема решилась. На строительные работы вместе с освещением ушло более 100 миллионов рублей по республиканской инвестиционной программе.

Школа – большая необходимость для нашей деревни. Старая была в аварийном состоянии, не могла обеспечить безопасность. Также встал вопрос о строительстве садика, который у нас совмещен: детсад и школа. Федор Ахмадуллин, глава администрации Первомайского сельсовета

Сдача объекта планировалась в начале сентября, но по техническим причинам откладывалась. Однако строители, несмотря на трудности, с поставленной задачей все же справились.

Кирпичная кладка, фундамент – эти работы пришлись на зимний период времени. Деревня удалена от райцентра, горы, подъемы – доставка материала производилась очень тяжело. Сергей Петров, прораб

Объект укомплектован всем необходимым оборудованием. Ведется комплексная проверка. Ждем заключения для разрешения ввода объекта в эксплуатацию. Артур Насыров, начальник управления капитального строительства Республики Башкортостан

Новая школа оборудована компьютерными классами и интерактивными досками, есть система видеонаблюдения. О таком жители Первомайска даже не мечтали. Теперь они с нетерпением ждут момента, когда уже начнут учиться и работать в современной школе. Школьники очень ждут переезда, а пока учатся в здании сельсовета. Там для них оборудовали классы.

В школе есть 2 мобильных класса или «скулбокса», в котором 1 ноутбук для учителя и 8 для ребят. Это очень удобно как для занятий по информатике, так и по другим предметам, ведь представить себе обучение без инновационных технологий уже практически невозможно.