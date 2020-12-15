В Башкирии избрали нового председателя Общественной палаты республики

Общественная палата Башкирии будет возглавлена Ростиславом Мурзагуловым. Такое решение было принято на заседании членов обновленной палаты.
В своем выступлении Мурзагулов отметил главные цели ОП РБ. По его мнению, это развитие Башкирии.
Также на пост руководителя одной из главнейших организаций по взаимодействию власти и общества в Башкортостане претендовали известный общественный деятель Ирина Абрамова и сестра рэпера Фейса (FACE) Кристина Дрёмина.
Ростислав Мурзагулов предложил кандидатуру Кристины Дрёминой в качестве своего заместителя. Вопрос был поставлен на голосование, большинством голосов Дрёмина назначена заместителем председателя Общественной палаты РБ.