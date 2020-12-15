В Башкирии избрали нового председателя Общественной палаты республики

«Мы с вами будем обсуждать на площадке Общественной палаты РБ самые сложные вопросы и решать их. Мы будем использовать возможности Палаты для того, чтобы что-то сделать, внести свой вклад в развитие региона. Проблемы есть у любой власти, и мы с вами будем вытаскивать «за ушко и на солнышко» тех, кто делает что-то не так»

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ