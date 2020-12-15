Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое назначение председателем ОП РБ

Это было абсолютно неожиданно, я не привык к подобным публичным ролям. Обычно объяснял, что делают другие люди, но мне хотелось активнее участвовать в жизни республики. У нас много вопросов, которые нужно обсуждать, у нас много проблем, которые нужно вытаскивать на всенародное обсуждение. Общественная палата – это именно та площадка, которая в состоянии это сделать.

Ростислав Мурзагулов, председатель шестого состава Общественной палаты Республики Башкортостан