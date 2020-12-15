Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое назначение председателем ОП РБ

Председателем 6-го состава Общественной палаты Республики Башкортостан стал Ростислав Мурзагулов. Об этом стало известно сегодня на первом заседании нового состава. С этого дня в течение трех лет начинается срок полномочий членов палаты. Также сформированы 6 комиссий и определены их председатели.
Состав Общественной палаты Республики Башкортостан обновился на 80 процентов, из пятого в шестой перешли 6 человек. Весь список в составе 30 человек можно увидеть на сайте Общественной палаты, среди них доктора наук, кандидаты наук, профессоры, Народный артист Башкортостана, член-корреспондент Военной академии наук, обладатели различных орденов, медалей, лауреаты республиканских премий.
Председатель пятого состава палаты Ольга Панчихина рассказала, что за 3,5 года проведено более 500 мероприятий разного уровня, действовали Экспертно-консультативный совет и Гражданско-правовая школа.