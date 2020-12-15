Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое назначение председателем ОП РБ

Председателем 6-го состава Общественной палаты Республики Башкортостан стал Ростислав Мурзагулов. Об этом стало известно сегодня на первом заседании нового состава. С этого дня в течение трех лет начинается срок полномочий членов палаты. Также сформированы 6 комиссий и определены их председатели.

Это было абсолютно неожиданно, я не привык к подобным публичным ролям. Обычно объяснял, что делают другие люди, но мне хотелось активнее участвовать в жизни республики. У нас много вопросов, которые нужно обсуждать, у нас много проблем, которые нужно вытаскивать на всенародное обсуждение. Общественная палата – это именно та площадка, которая в состоянии это сделать.

Ростислав Мурзагулов, председатель шестого состава Общественной палаты Республики Башкортостан

Состав Общественной палаты Республики Башкортостан обновился на 80 процентов, из пятого в шестой перешли 6 человек. Весь список в составе 30 человек можно увидеть на сайте Общественной палаты, среди них доктора наук, кандидаты наук, профессоры, Народный артист Башкортостана, член-корреспондент Военной академии наук, обладатели различных орденов, медалей, лауреаты республиканских премий.

Председатель пятого состава палаты Ольга Панчихина рассказала, что за 3,5 года проведено более 500 мероприятий разного уровня,  действовали Экспертно-консультативный совет и Гражданско-правовая школа.