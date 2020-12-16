Шамиль Газизов: «Я всё равно в футболе»

«Спартак» останется в моем сердце, но «Уфа» – мой родной клуб. Вот такое откровение сделал в интервью телеканалу БСТ футбольный менеджер, бывший генеральный директор башкирского клуба, а затем московского. В эти дни Шамиль Газизов находится в Уфе.

СМИ раструбили новость о встрече с председателем Совета директоров футбольный «Уфы» Ростиславом Мурзагуловым, однако сам Шамиль Газизов о возвращении в клуб не говорит. Напомним, он возглавлял «Уфу» с 2012 до июля 2020 года, когда получил предложение поработать в «Спартаке». Московская команда находилась на седьмом месте. Когда Шамиль Газизов покинул свой пост в начале декабря, столичный клуб боролся за лидерство в чемпионате РПЛ с петербургским «Зенитом».

Иногда нужны годы, чтобы сделать какой-то результат. Мне хватило пяти месяцев. Какой будет вызов, будем смотреть. Пока надо осмыслить то, что произошло и сделать выводы. Время было непростое. Но я все равно в футболе, я наблюдаю за футболом.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» /2012-2020/

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