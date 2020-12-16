Из состава Общественной палаты России вышел Ростислав Мурзагулов

Председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов вышел из ОП России. Об этом он написал в своих социальных сетях, сопроводив свой пост фотографией с его "последней планерки" в качестве члена ОП РФ.
Уточним, Мурзагулов сложил с себя полномочия члена ОП РФ в связи с избранием его председателем Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава. В соответствии с рекомендацией ОП РФ совмещение этих общественных должностей невозможно.
Заседание было посвящено обсуждению проекта Доклада о состоянии гражданского общества за 2020 год. Главная тема документа — осмысление трансформации общественно-государственного диалога, стимулом для развития которого явились вызовы 2020 года.
Ростислав Мурзагулов сложил полномочия члена ОП РФ, написав соответствующее заявление в связи с избранием его накануне председателем Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 32 «Об Общественной палате России» «член Общественной палаты РФ не может одновременно являться руководителем общественной палаты субъекта РФ».