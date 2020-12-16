Из состава Общественной палаты России вышел Ростислав Мурзагулов

«Последняя пленарка в качестве члена ОП РФ, но уже куча совместных планов ОП РФ с ОП РБ. Башкортостанцы, если вы считаете необходимым вынести какой-то серьёзный вопрос на федеральный уровень — эта большая и состоявшаяся дискуссионная площадка к вашим услугам!»

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан