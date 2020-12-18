Моргенштерн и председатель Общественной палаты Башкирии записали совместный трек

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Башкирии, и скандальный рэпер Моргенштерн из Уфы записали совместный трек. Клип на него появился 16 декабря и набрал почти 8 тысяч просмотров.

В ролике высмеиваются вопросы известного интервьюера Юрия Дудя, в передачу которого ходил Моргенштерн и упоминал Мурзагулова. Именно с отрывка интервью начинается клип.

Себя Мурзагулов в треке сравнивает с юным хип-хоп исполнителем, однако замечает, что он его различия в том, что он «старый и толстый, и татухи только там, где не видят боссы».