Моргенштерн и председатель Общественной палаты Башкирии записали совместный трек

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Башкирии, и скандальный рэпер Моргенштерн из Уфы записали совместный трек. Клип на него появился 16 декабря и набрал почти 8 тысяч просмотров.
В ролике высмеиваются вопросы известного интервьюера Юрия Дудя, в передачу которого ходил Моргенштерн и упоминал Мурзагулова. Именно с отрывка интервью начинается клип.
Блогер спрашивает, как репер познакомился с «главным политтехнологом» Башкирии. Далее основную часть текста трека исполняет Ростислав Мурзагулов.
Себя Мурзагулов в треке сравнивает с юным хип-хоп исполнителем, однако замечает, что он его различия в том, что он «старый и толстый, и татухи только там, где не видят боссы».
Как сообщает «ГорОбзор», в клипе председатель ОП заходит в Белый дом с чемоданами «для откатов». События разворачиваются внутри: здесь мы видим телеведущую и бывшую ice-girl Ульяну Тригубчак. Вместе они пересчитывают деньги из чемоданов, а потом главный герой отправляется раздавать указания подчиненным. Также в кадр взят отрывок оперативного совещания, предположительно, правительственного.
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