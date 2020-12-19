Клип Мурзагулова и Моргенштерна оказался в Топ-10 чарта BandLink рядом с Лепсом и Бузовой

По сути, люди проголосовали своими лайками. Политика — это искусство возможного. Поэтому, контроль за всеми культурными средами, в том числе путем проникновения в них, означает проявление публичности власти и какой-никакой демократии. Поэтому, с точки зрения интересов власти, взламывать стереотипы и предлагать новые культурные коды, объединяющие власть с народом, вполне нормально. Иначе, если рэперы не будут легализованы, они никуда не исчезнут, а просто начнут собираться в подворотнях, где их контролировать будет невозможно. Это станет взрывоопасной точкой для власти.

Азат Галиуллин, политический обозреватель