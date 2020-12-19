Клип Мурзагулова и Моргенштерна оказался в Топ-10 чарта BandLink рядом с Лепсом и Бузовой

Совместный клип Председателя Общественной палаты РБ Ростислава Мурзагулова и рэпера Моргенштерна оказался в Топ-10 чарта BandLink. Причем расположился видеоклип недалеко от видео Григория Лепса, Ольги Бузовой, Кати Гордон.
Такой резкий подъем отмечен всего лишь за сутки после выхода клипа. Напомним, что ироничное видео высмеивало пороки госслужащих. Музыка написана рэпером из Башкирии Алишером Моргенштерном.
Генпродюсер культурно-досугового центра «Сеньор», замруководителя Общественной палаты Башкирии Кристина Дрёмина считает, что Ростислав Мурзагулов снял клип остросоциальной направленности.
Азат Галиуллин, политический обозреватель, уверен, что раз клип попал в топ, то это значит, что слушатели и зрители оценили иронию.
Сам автор видео, Ростислав Мурзагулов в своих социальных сетях ответил, что народ умен, и весь подтекст понят.
К моменту выхода статьи клип посмотрели уже 46 004 раз. Под видеозаписью поставлено 4 тысячи лайков и 3,5 тысячи дизлайков.