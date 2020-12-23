Футбольный путь «Уфы»: итоги десятилетия к юбилею клуба

Сегодня юбилей у футбольного клуба «Уфа». Он был создан 10 лет назад. За эти годы уфимцы успели стать одним из самых известных клубов страны, поиграли на международной арене. За «Уфу» играли известные игроки, с командой работали маститые тренеры. В школе клуба занимаются сотни мальчишек. За 10 лет башкирский футбол прошел большой путь.

Долгие годы нашей республики не было на карте профессионального футбола. Это сейчас все привыкли, что команда из Башкортостана играет со «Спартаком» и «Зенитом». Еще недавно такое невозможно было вообразить. 23 декабря 2010-го – день, когда в истории футбола в Башкортостане произошел переломный момент. Тогда был создан футбольный клуб «Уфа».

Перед клубом сразу же поставили амбициозные задачи. Первой целью стал выход в Футбольную национальную лигу. В 2014-м «Уфа» сотворила настоящую сенсацию. Клуб вышел в Российскую премьер-лигу. В тот момент, когда немногие ждали такого развития событий.

После выхода в премьер-лигу «Уфе» нужно было закрепиться в сильнейшем эшелоне российского футбола. И команде это удалось. Хотя два первых сезона получились очень непростыми. Со временем «Уфа» перестала бороться за выживание. Башкирский клуб заставил считаться с собой. Особенно после того, как в 2018 году команда вышла в Лигу Европы.

На матче с «Тосно» отложилось в памяти, когда полные трибуны гонят тебя вперед. Тот сезон, конечно, особняком стоит. Александр Беленов, вратарь ФК «Уфа»

Выступление команды на международной арене было вполне успешным. После побед над командами из Словении и Люксембурга уфимцы споткнулись на шотландском «Рейнджерс». Остановились в одном шаге от группового этапа.

В истории «Уфы», конечно, были не только победы. Но из любой тяжелой ситуации всегда находился выход. Летом клуб покинул Шамиль Газизов. Менеджер успешно руководил клубом на протяжении многих лет. Никто не удивился, когда он получил предложение от московского «Спартака». Газизову удалось сделать башкирский клуб самым успешным в стране с точки зрения трансферов.

Мой призыв ко всем был одинаковый. Если есть вызов, его надо принимать. Также сделал и я. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» /2012-2020/

Среди тех, кто играл в разные годы за «Уфу», многие пополнили состав топ-команд. Самый яркий пример – Александр Зинченко. Из аутсайдера РПЛ он перешел в «Манчестер Сити». Благодаря этому трансферу «Уфа» стала известна во всем мире. Многие из тех, кто играл за «Уфу», дошли до национальной сборной. Один из них – это воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев. Это первый игрок в истории нашей республики, который может подобным похвастаться.

За 10 лет клуб успел обрасти армией болельщиков. Одна из главных задач «Уфы» на следующие 10 лет – строительство нового стадиона. «Нефтяник», к сожалению, уже морально устарел.

Это вопрос не жизненно необходимый. Понятно, что он будет решен рано или поздно. Но когда мы активизируемся, мне сказать сложно. Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»