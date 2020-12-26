Клип Мурзагулова и Моргенштерна оценили представители трех поколений Уфы

В Уфе провели опрос среди представителей трех поколений. Участников опроса попросили оценить недавно-вышедший клип Ростислава Мурзагулова и Моргенштерна.

Результаты исследования центра «Симакс» показали, что ни один из опрошенных не ассоциирует Ростислава Мурзагулова с властью. Кроме того, весь негативный оттенок клипа жители Уфы не распространяют ни на власть в целом, ни на Главу Башкирии Радия Хабирова.

В опросе приняли участие жители трех поколений. Первая группа собрала в себя жителей Уфы от 14 до 22 лет. Вторая – от 23 до 40 лет. В третьей группе участвовали уфимцы от 41 до 60 лет.

Исследование также показало, что участники опроса второй группы высказались неодобрительно по отношению к тому, что съемочной площадкой для клипа стал Дом республики, и власть, по мнению участников исследования, вообще не должна предоставлять для съемок это здание.

Участники опроса во всех трех возрастных группах уверены, что Башкирия «не такая грязная», как это описано в видеоклипе Мурзагулова и Моргенштерна.