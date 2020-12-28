Школьников Башкирии научат правильно питаться

В Башкирии школьникам расскажут об основах правильного и здорового питания. Такие уроки будут проходить на платформе «Российская электронная школа» .

Ученики узнают о сбалансированном питании, о витаминах и минералах, которые нужны каждому человеку, а также школьников познакомят с энергетической ценностью продуктов и их калорийностью. А проверить, как усвоен материал, ребята смогут в конце урока в интерактивной форме.