Школьники Уфы сдали более 3 тонн батареек на переработку

Школьники из Уфы и ещё 29 городов России приняли активное участие в челлендже «Утилизируй правильно и модно» в Likee. Акция прошла в декабре в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» национального проекта «Экология» и масштабного проекта «Экозабота».

Участники акции и блогеры под брендированный трек выкладывали видео, в которых рассказывалось о переработке батареек и популяризации использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек. Всего было снято 2983 ролика, которые просмотрели в общей сложности более 9 млн раз. На утилизацию при этом было сдано более 9 тонн батареек.

Наша республика уже несколько лет является активным участником всероссийских природоохранных мероприятий, реализуемых по всей территории региона в рамках республиканского экопросветительного проекта «Зелёная Башкирия». Батарейки, используемые нами в повседневной жизни, негативно влияют на окружающую среду. Важно привить подрастающему поколению привычку правильного обращения с любым видом отходов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Именно поэтому дети вовлечены в проект, направленный на формирование экологической культуры и повышение экологической грамотности. Они знают, что, собирая батарейки, увеличат процент утилизации опасных отходов. Ренара Газина, пресс-секретарь Минэкологии РБ

Благодаря такой масштабной акции увеличился спрос на карту, где указаны адреса размещения специальных урн. А самые активные участники проекта «Утилизируй правильно и модно» получили стикер-паки от Федерального экологического оператора. Блогеры озвучили имена десяти лучших сюжетов в прямых эфирах на своих личных страницах в социальной сети.

Напомним, что масштабный проект "Экозабота" стартовал в июне по всей России. В рамках проекта в Уфе прошла экологическая акция «Неделя сбора батареек — 2020». На площадке возле гипермаркета «Лента» был установлен контейнер от компании Duracell для сбора отработанных элементов питания. Жители города, предприятия и организации приняли самое активное участие в ней и передали около 3 тонн отработанных элементов питания на переработку без вреда для окружающей среды.

Образовательные организации Уфы приняли активное участие в проекте. Так, детский эколого-биологический центр провёл акцию «Сдай батарейки – сбереги планету», в рамках которой было собрано более 500 кг батареек, которые после передали на утилизацию.