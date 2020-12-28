Школьники Уфы сдали более 3 тонн батареек на переработку

Школьники из Уфы и ещё 29 городов России приняли активное участие в челлендже «Утилизируй правильно и модно» в Likee. Акция прошла в декабре в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» национального проекта «Экология» и масштабного проекта «Экозабота».
Участники акции и блогеры под брендированный трек выкладывали видео, в которых рассказывалось о переработке батареек и популяризации использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек. Всего было снято 2983 ролика, которые просмотрели в общей сложности более 9 млн раз. На утилизацию при этом было сдано более 9 тонн батареек.
Благодаря такой масштабной акции увеличился спрос на карту, где указаны адреса размещения специальных урн. А самые активные участники проекта «Утилизируй правильно и модно» получили стикер-паки от Федерального экологического оператора. Блогеры озвучили имена десяти лучших сюжетов в прямых эфирах на своих личных страницах в социальной сети.
Напомним, что масштабный проект "Экозабота" стартовал в июне по всей России. В рамках проекта в Уфе прошла экологическая акция «Неделя сбора батареек — 2020». На площадке возле гипермаркета «Лента» был установлен контейнер от компании Duracell для сбора отработанных элементов питания. Жители города, предприятия и организации приняли самое активное участие в ней и передали около 3 тонн отработанных элементов питания на переработку без вреда для окружающей среды.
Образовательные организации Уфы приняли активное участие в проекте. Так, детский эколого-биологический центр провёл акцию «Сдай батарейки – сбереги планету», в рамках которой было собрано более 500 кг батареек, которые после передали на утилизацию.
128 общеобразовательных организаций республики также подключились к пилотному проекту по сбору отработанных батареек. Только школьники Белорецкого района собрали более 350 кг отработанных батареек.