Моргенштерн рассказал, сколько заработал в 2020 году

Моргенштерн, знаменитый рэпер из Уфы, живущий сейчас в Москве, выпустил перед Новым годом очередной клип.

В новой работе под названием "Cristal & МОЁТ" артист подводит итоги года. Если учесть, что еще чуть больше года назад Моргенштерн жил в Уфе и только-только купил первый "Мерседес", про который написал песню, то сейчас масштабы его успехов поражают.

В первую очередь о доходе. Алишер Моргенштерн за 2020 год смог заработать более 3 миллионов долларов. Все благодаря рекламным интеграциям в клипах, на личной странице в Инстаграм, а также другим коммерческим проектам.

Артист похвастался и обновлением автопарка. По песням многие знают, что у артиста были "Мерседес" и "Кадиллак". Первый автомобиль рэпер разыграл на масштабном розыгрыше в Инстаграм. К слову, участие для спонсора в этом розыгрыше стоило около 400 тысяч рублей, а в общей сложности Алишер вышел "в плюс" примерно на 40 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше цены разыгрываемого "Мерседеса".

Кроме "Кадиллака" у музыканта сейчас в автопарке есть два "Мерседеса": спортивный S63AMG в версии "купе" и микроавтобус V-класса. Весь транспорт премиального сегмента.

Также Моргенштерн открыл в Москве свой собственный ресторан. В одном из интервью он признался, что вложил в заведение миллион долларов. Полный список своих достижений он показал на одной картинке