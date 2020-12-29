Пресс-конференция Радия Хабирова: прямая трансляция

В Башкирии прямо сейчас в Конгресс-холле “Торатау” началась пресс-конференция Главы Башкирии Радия Хабирова. Такой формат общения проходит впервые. Свои вопросы смогут задать журналисты республиканских СМИ, а также все желающие в группе телеканала БСТ.

В режиме реального времени редакция bash.news собирает главные темы, которые поднимаются во время прямого эфира.

“Мы затеяли хорошее дело”: Радий Хабиров о своем настроении перед пресс-конференцией

Радий Хабиров признался, что в таком формате общения с жителями участвует впервые.

Это моя первая пресс-конференция. Несмотря на свой серьезный вид, я неисправимый оптимист. Мне кажется, мы затеяли хорошее дело. Радий Хабиров

Радий Хабиров об успехах Башкирии за 2020 год

Радий Хабиров рассказал о том, каких успехов удалось добиться в этом году его подчиненным. Говорить действительно есть о чем.

Давайте сперва про проходящий год. Он прошел под эгидой борьбы с инфекцией. Было очень много достижений. Мы присвоили звание Героя генералу Шаймуратову. В мае мы получили статус первой в республике особой экономической зоны. Летом мы проявили смекалку и приняли решение построить госпиталь. Это серьезный опыт, мы построили второй. Осенью мы получили статус европейского научно-образовательного центра. Картина достаточно плодотворная, этим можно гордиться. Двадцать первый год. Лично я, моя команда, мы входим в 21-й год с верой и надеждой. Мы верим, что придем к завершению коронавирусной инфекции. У нас очень позитивный план. Начнем строить знаковые объекты. Строить, созидать, двигаться вперед. Радий Хабиров

"Очень неправильно так говорить": Радий Хабиров об избыточной смертности в Башкирии

Один из вопросов Главе Башкирии был задан касательно повышенной избыточной смертности. Действительно, люди стали умирать больше. Глава региона объяснил, почему так происходит.

Я могу точно сказать цифры переболевших. Точное количество никто не может сказать, есть такое понятие, как латентная заболеваемость. То есть он не обращался в больницу, таких очень много. Зафиксировано 18682 человека. Допускаю, что эти цифры больше. Парадокс, у моего маленького сына тоже антитела. Про избыточную смертность - она увеличилась. В Российской Федерации, в мире. Очень неправильно говорить, что все они умерли от коронавируса. Это целый комплекс факторов. Очень много людей переносят инсульты и инфаркты дома. Вторая важная проблема - то, что мы остановили профосмотр. Если сравнивать количество обнаруженных онкологий, мы в этом году выявили на 1500 человек меньше. Радий Хабиров

"Я вакцинировался рано": Радий Хабиров об испытаниях вакцины от коронавируса

Неожиданно для всех Радий Хабиров рассказал о том, как вакцинировался от коронавируса. Он отметил, что участвовал в испытаниях "Спутника" на начальном этапе.

Я убежден, что сможет остановить пандемию. Это коллективный иммунитет и вакцинация. Мы уже начали вакцинацию. Начиная с нового года этот объем будет увеличен. Нам нужно вакцинировать около 2 миллионов человек. С чем мы сталкиваемся сейчас? Вакцина будет приходить. Наша задача в другом. Каждый выбирает для себя, но нам нужно вместе подумать над тем, что вакцина - это спасение. Я вакцинировался очень рано, когда она проходила испытание. Подписал заявление и сделал. Для чего я это сделал? Мы тогда искали возможность, я отношусь серьезно к работе, боялся, что заболею. Чувствую себя хорошо и дай бог. Это был “Спутник”. Радий Хабиров

"Там была угроза": Радий Хабиров о скандалах в РКБ и на горе Куштау

Одни из главных событий в этой году - проблемы, связанные с больницей Куватова, протестами на Куштау и возвращением акций БСК. Хабиров отметил, что это для него была очень тяжелая история.

Я оцениваю эти 3 ситуации не так, кто проиграл или нет. РКБ - это тяжелая история. Кто-то спрашивал, что для меня было тяжелым в этот период. До ноября было самое тяжелое - РКБ. Во-первых, мы плохо знали болезнь. Мы элементарно не знали, как гасить очаги. Там 1000 человек закрыты, и врачи, и тяжелобольные. Это тяжелое воспоминание. Куштау - тяжелое воспоминание. К сожалению, он обладал потенциалом, чтобы расколоть наше общество. Главное моей задачей было объединить наше общество. Я верю, что мы можем пройти испытания, если не будем расколоты. Там вот эта угроза была. В целом, ситуация разрешилась. БСК: могу сказать, что ситуация разрешается. Особенно для тех, кто долгие годы выражал свою позицию, владея информацией о несправедливом переходе пакета БСК в частные руки. Радий Хабиров

"Мы решаем проблему": Радий Хабиров о дольщиках "Серебряного ручья"

Дольщики "Серебряного ручья" очень часто оставляют жалобы на свою ситуацию в соцсетях. Конечно, они не остались без внимания Радия Хабирова.

По каждому дому не скажу, их много. У нас есть поручение: до 2024 года эту проблему решить. Но мы в этом году выдохнули. С фондом “ДОМ.РФ” мы договорились решать большой сегмент домов с помощью федерального центра. Силами самой республики мы тоже решаем эту проблему. Радий Хабиров

"Куштау многому нас научил": Радий Хабиров о протестах в республике

Жители Башкирии имеют право высказывать свои опасения перед властями региона. Так Хабиров прокомментировал несколько протестов против промышленных разработок.

Это одна из серьезных проблем. Здесь во всех делах, связанных с промышленной разработкой и экологией. В Зауралье у нас были протесты, жители не хотели, чтобы была разработка. Но без этого не будет развития республики, не будет рабочих мест, социалки. Вопрос другой: если разработка посягает на основы жизни, нужно быть внимательными. Куштау нас многому научил. Надо учитывать мнения жителей. Для этого есть много известных форм, методов. Мы такой практикой не пользовались, но придется. Поэтому в каждом случае надо внимательно разбираться. Радий Хабиров

"Будем много строить": Радий Хабиров о новых дорогах в Башкирии в 2021 году

Бюджет на дорожное строительство снижать не будут. В этом Радий Хабиров заверил всех жителей региона.

Этот год был очень благоприятным в плане финансирования. Мы в два раза денег больше получили, чем обычно. На 21-й год мы действительно недополучили. Но это не касается дорожного фонда. Мы будем очень много строить и строить. Второе: у нас очень хорошую вещь мы придумали с главами. Каждый год мы муниципалитету каждому выделяем 10 миллионов рублей. Мы называем это “на отсып”: там, где была грунтовка, появляется дорога. Это радует те районы, где только идет строительство. В ряде городов эти деньги направляются на ремонт, ямочный ремонт. Я уверяю: объем средств будет не настолько меньше. В этом году мы получили на дорожное строительство, довольно большие транши на Восточный выезд. В следующем году объемы будут такие же. Радий Хабиров

"Коллеги не смогли дожать": Радий Хабиров о проблемах с транспортной реформой

Транспортная реформа стала одной из главных программ в республике во время Радия Хабирова в регионе. И проблем здесь много.

Сам руководитель республики понимает, что было сделано не так.

Это одна из задевающих меня историй, мое самолюбие. У меня оно тоже есть. Бьет по мне эта история с транспортной реформой. Я даже подумал одно время, зря я это начал. Мои прогнозы, что мы быстро решим эту проблему, не сбылись. Мои коллеги обещают, что в 2021 году мы наведем относительный порядок. Прежде всего это касается организации перевозок. “ПАЗики” я вытесняю не из-за красоты. Это и безопасность перевозок. Мои коллеги до конца не смогли дожать, убедить частных перевозчиков. Соответственно, контрольно-кассовые аппараты, карту “Алга” и так далее. Меня критикуют, но я считаю, что они привыкли действовать как в Техасе. Эту реформу мы завершаем. Но это мой расчет ошибочный, что мы быстро все завершим. Радий Хабиров

Будут ли в Уфе ставить памятники известным людям? Когда достроят мечеть "Ар-Рахим"?

Ставить памятники известным уфимцам - задачи городских властей. И они, по словам Хабирова, могут подключиться к этому вопросу.

Эта идея реализуемая. Я подписался, я считаю, что должен быть памятник Шаймуратову. Относительно известных людей, вот сейчас занимаемся историей Альбанова, по сути, героя “Двух капитанов”. Что касается других деятелей, мне кажется, Уфа должна заниматься. Более сложный вопрос по мечети. Поверьте, это одна из больших проблем. На достройку мечети нужно очень много денег. Да, у нас есть фонд целевых программ. Я эти деньги направляю на строительство нужных и ожидаемых объектов в республике. Ведем переговоры со структурами. Пока здесь успехами я похвастаться не могу. Конечно, она достроится, но когда - не знаю. Радий Хабиров

"Большая проблема": Радий Хабиров об интернете в удаленных деревнях

С приходом дистанционного образования стало понятно, что интернет в отдаленных деревнях и селах - это еще одна проблема. У многих ребят просто не было связи, чтобы подключиться к урокам в своих школах.

Большая проблема. Когда мы перешли на дистанционное образование, многие дети не смогли обучаться, провели переговоры с “Ростелекомом”. Мы добились, что они будут финансировать строительство вышек. Это существенно улучшит ситуацию. Мы будем поступательно двигаться. Но такого чуда, чтобы вся республика была покрыта, не будет, конечно. В течение следующего и 2022 года мы решим этот вопрос. Радий Хабиров

Где будет отмечать Новый год Радий Хабиров?

Один из вопросов руководителю региона касался его планов на Новый год. В этом году он ожидает пополнения в семье, а значит, праздник он может встретить в роддоме.

Буду в Уфе отмечать. Было желание отдохнуть в санатории. Но не хотим выезжать, потому что вдруг придется выезжать в роддом. Поэтому решили не выезжать. Радий Хабиров

Кто выбирает галстуки Радию Хабирову?

Телезрители задали вопрос о наборе галстуков Главы Башкирии. Зрителей волнует, кто подбирает ему эти аксессуары.

У меня галстуки копятся. Времени нет. Мне Каринэ их выбирает. Радий Хабиров

"Зарабатывать надо больше": Радий Хабиров о больших тратах бюджета Башкирии

Башкирия тратит много денег на свое развитие. Глава региона объяснил свою позицию, подчеркнув, что для этого нужно просто значительно больше зарабатывать.

Бюджет мы будем наверстывать. Мы подсократили расходы. Программы ремонта дворов, например, подсократили. С большим сожалением это сделали. Здесь мы рассчитываем 2021 год как некую яму в доходах. Но дальше доходы будут расти. Это не трагичный дефицит. У меня философия такая: когда мне говорили “много тратить не надо, расходы у вас большие”, я считаю, что тратить надо много, если идет на дело. Просто зарабатывать надо больше. А третий пакет мер поддержки предпринимателей сформирован, мы вообще планировали его принять до Нового года. Радий Хабиров

В Башкирии в 2022 году вырастут зарплаты журналистов

Улучшение трудовых условий будет и у муниципальных журналистов. Радий Хабиров пообещал в ближайшие годы увеличить им зарплату.

Знаете, безусловно работники СМИ нуждаются в помощи. Многие категории нуждаются точно. Это отдельные вопросы. Вопрос другой: нужно ли сотруднику СМИ получать выплаты за ковидные зоны, как врачи? Я думаю, это другое. Это журналистские риски. Я приведу пример: Азамат Салихов выезжал в Донецкую республику. Но это же не предполагает, что какая-то доплата идет. Но то, что базовая зарплата низкая - согласен. Расходы мы считали. Больше меня пугало, что мы потеряем журналистов муниципальных СМИ. Век печатной газеты уходит, но мы должны их сохранить. Есть пожилые люди, поэтому мы стараемся их сохранить. Радий Хабиров

"Если я буду полезен": Радий Хабиров об участии в выборах в 2024 году

В 2024 году в Башкирии будут выбирать нового руководителя республики. Глава региона пока еще не решил, участвовать ему в гонке или нет.

Смотрите. Я когда начал здесь работать, я сюда пришел не совсем на работу, я так называю. Иначе я бы не тратил столько сил. Благодаря моим качествам у меня есть опыт наработанный, я полагал, что они будут полезны республике. Именно для этого шел. У меня впереди много времени. Я, в принципе, только начал работать. Все будет исходить только из одного соображения: если я буду полезен, конкурентен… Об этом я особо не думаю. Я думаю, как проработать ближайшие годы моей работы. Тут надо не споткнуться. Ведь каждый раз новые вызовы. Радий Хабиров

"Он найдет решение": проблему скандального забора в Уфе решит мэр Греков

Скандал последних недель - забор на улице Комарова. И это большая проблема Черниковки. Глава региона в курсе истории дома, который оказался перекрыт глухим забором от проезжей части.

Мне фотографии присылали, конечно. Но мне хотелось посмотреть, как сама Уфа будет реагировать. Есть огромный аппарат властей. Мэр неплохо отреагировал, остановил. Я думаю, он найдет решение, он человек грамотный. Там же, понимаете, если бы был какой закуток! А там ведь парк напротив. Радий Хабиров

"Безумие": Радий Хабиров о "свечках"-новостройках на Руставели

Все помнят, как Хабиров приехал лично на стройплощадку многоэтажного дома на улице Руставели и запретил опасную стройку. Сейчас Глава Башкирии прокомментировал эту скандальную историю.

Ситуация с Руставели, Гафури, когда мне начали намекать, что рядом с Госцирком на месте “А-кафе” можно поставить несколько “свечек”... Ощущение безумия, чтобы везде воткнуть свечку… Ульфат Мансурович боролся с этим. До моего прихода сюда огромное количество документов под строительство было уже осуществлено. Мы работали с тем, что есть. Я откровенно скажу: мой визит на Руставели прошел на грани с законодательством. Я признателен депутату Носкову, что он меня понял. Поэтому мы и подумали, что все-таки нам нужно подумать о координационном совещании, где мы будем рассматривать вопросы застройки Уфы. И чтобы застройщику после принятия базового решения включался зеленый свет. Радий Хабиров

А что будет с выплатами аграриям?

Башкирия поддерживает аграриев. И сельхозпроизводители могут не сомневаться: эта мера поддержки будет продолжена и дальше.

Мы в этом году субсидировали сельхозпроизводителей. Однозначно можете сказать соратникам и товарищам, что всем всё до единой копейки мы вернем. А когда придем в себя, приведем в порядок программу. Я всегда отдаю долги. Они получат свои деньги, рассчитывайте на них. Радий Хабиров

Башкирские бизнес-шерифы: будут ли их увольнять?

Радий Хабиров обещал некоторое время назад начать чистку тех бизнес-шерифов, которые не справляются со своими обязанностями. Однако коронавирус внес свои коррективы в работу инвестиционного блока.

Год прошел. Но мне нужно больше времени. Я не так плотно работал с бизнес-шерифами. Мы их и собирать не могли. Это шло вне моего внимания. Я не могу судить по людям. Но совершенно точно сам институт там, где хорошие кадры, он очень полезный. Мы его безусловно будем продвигать. А по кадрам не будем дрова ломать пока. Не могли себя люди проявить. Радий Хабиров

Что полезного делают башкирские сенаторы в Совфеде и депутаты в Госдуме?

Радий Хабиров рассказал, чем занимаются представители республики в Совете Федерации и Госдуме. Он отметил, что многого региону не удалось бы добиться, если бы не помощь коллег из федерального центра.

Наши сенаторы и депутаты - авторитетные люди. Они держат политический каркас страны. Лилия Гумерова - наша правая рука в любых взаимодействиях с министерствами. С сенатором Ялаловым очень деловые отношения. Он старается встречаться с ведомствами. Помощь от них идет. Депутат Ильдар Бикбаев оказался настолько эффективным в работе с Минфином - мы не нарадуемся. Радий Хабиров

"Рваные диваны и разбитые унитазы": Радий Хабиров о проблемах в здравоохранении

Когда Хабиров только приехал на работу в Башкирию, то столкнулся с большой проблемой. Здравоохранение было в ужасном состоянии.

Нехватка врачей была проблемой. Я расскажу пример: когда в конце 2018 года приезжал в район и видел эту чудовищную разруху, глава говорил, что это “не наши полномочия”, это полномочия республики. Глава не занимался этим вопросом. А это не моя история. За все я отвечаю в Башкирии. В границах муниципалитета - глава его. Первое, что мы сделали - глава отвечает за здравоохранение. Убирали рваные диваны, разбитые унитазы. Мы тогда к этой работе подключили энергию глав муниципалитетов. Появление новых врачей - должен сам находить врачей любыми методами. Дай квартиру, любовь, садик. На одном из совещаний я жестко критиковал глав Стерлитамака и Салавата. Два сильных города потеряли много врачей. Это потому, что глава до конца не включил свою энергию. Мы пошли по тому пути, что глава едет в медуниверситет, встречается с земляками и приглашает их к себе. Там, где глава искусный, люди приходят к нему. А по-другому никак. Радий Хабиров

В Уфе к 450-летию может появиться пешеходная улица, но есть проблемы

Журналисты поинтересовались у Радия Хабирова превращением улицы Октябрьской революции в Уфе в пешеходную. Глава региона поведал о том, какие планы намечены в этом направлении и какие есть проблемы. Прежде всего они упираются в то, кто будет поддерживать в надлежащем виде исторические здания.

Могу сказать, что одним из элементов программы к 450-летию Уфы является пешеходная улица на Октябрьской революции. Говорить, что мы будем решать все проблемы архстроительства, я не могу. Это другая задача. В целом вы правильно говорите. Я не могу сказать, что у нас стоит очередь, чтобы забрать эти объекты. Очень дорого стоит ремонт. Это не идет, к сожалению. А решать эти проблемы из бюджета возможностей нет. По Октябрьской революции - нам надо расселить людей. У нас идея, чтобы с Гостиного двора спуститься к набережной. Просто времени очень мало и связано с расселением людей. Радий Хабиров

Как будет решена проблема низкой явки на муниципальные выборы?

Со временем, по мнению Хабирова, эта проблема будет двигаться только в лучшую сторону. Ведь совсем скоро состоятся выборы в Госдуму, а это уже совершенно другой уровень.

Проблемы явки на муниципальные выборы есть. Это политическая традиция. Следующий год немного другой, выборы в Госдуму, они могут быть интересными. Довольно живая политическая жизнь, появляются люди, партии. Я думаю, люди будут честными. Я свято верю, что с каждыми выборами они становятся все чище и чище. Я же с участниками выборов нахожусь в другой стороне. И уж поверьте, нас же тоже приглашают на совещания. Первое, что нам говорят, чтобы не подвели и не испоганили выборы своими желаниями услужить. У людей появляется больше веры, что туда можно прорваться. Проблем с явкой не будет, мне кажется. Радий Хабиров

"Это будет замечательное место": как преобразится парк Кашкадан в Уфе

В Уфе в скором времени будут открыты два больших пространства - парк Кашкадан со своим обновленным озером и парк около озера Теплое.

Но если озеро Теплое еще не спроектировано, то по парку Кашкадан есть хорошие новости.

Что касается озера Теплое, это замечательное, красивое место. В следующем году мы договорились провести там проектирование. Оно займет время. Там уже опять где-то какие-то объекты близко построили, это надо выяснять. Будет проектирование, а в 2022-23 годах будет благоустройство. Территория большая, денег очень много. Дай бог нам сил. А в следующем году порадует нас Кашкадан. Мы завершим ремонт этого замечательного озера. Жители будут приятно удивлены. Меня сильно ругали, мы приняли решение осушить его, оттуда вывезли более 4 тысяч самосвалов глины, грязи. Это будет замечательное озеро, где можно будет купаться. Я уверен, там будет не протолкнуться. Радий Хабиров

За что Радий Хабиров поставит себе "пятерку"?

Речь идет о реабилитации детей-инвалидов. Сейчас в республике с этим вопросом сложились определенные проблемы, но вскоре все решится.

Строители обещают в следующем году сдать один из нужных объектов - центр реабилитации республиканский на базе “Салюта”. Он будет обслуживать не только детей из Уфы. Вторым на очереди стоит Сибай. Третий будет где-то на северо-востоке. Ишимбая пока в этой очереди нет. Конечно, мамочки с такими детьми нуждаются в такой поддержке. Поэтому ишимбайских детей будут возить в “Салют”. Пока мамочкам мы даем сертификат на реабилитацию. Есть много учреждений, которые занимаются реабилитацией. Поэтому если мы 3 объекта выполним к 2024 году, я себе поставлю “пятерку”. Радий Хабиров

"Это веселая история": Радий Хабиров об известном фото со своей семьей в "Меге"

Естественно, не прошли журналисты мимо истории про фото Радия Хабирова с семьей в торговом центре "Мега". Главу Башкирии увидели в очереди в кассу в магазине "Икея" вместе с супругой и младшим сыном.

Такая веселая история на самом деле. Конечно, я хожу в магазины, но не так часто. Это была другая история. У меня дома живет одичалый маленький мальчик, поэтому я вывожу его где-то побыть. А куда сейчас пойдешь? Я собрался и взял его в ТЦ. Мы прошли по всей “Икее”, пошли к кассе. И когда подошли к кассе, он вцепился в эту лейку и в одну игрушку. А там надо прокатить через сканер. Я вижу, что люди смотрят, ребенок капризничает. Он взял железную баночку сидра и грохнул его об пол. Фотография чудесная, попал момент, когда сын принял решение вступить в бой, чтобы не отдавать сидр. Но каждый раз, когда едем в торговый центр, мы обсуждаем, что очень мирно все будет. Радий Хабиров

Как будут оценивать работу врио мэра Уфы Грекова?

Работу нового градоначальника Уфы, который находится в статусе временно исполняющего обязанности, будут оценивать прежде всего люди. Об этом рассказал Радий Хабиров в ответ на вопрос о будущем Сергея Грекова.

Я буду ориентироваться на то, что скажут люди. Ему предстоит заработать кредит доверия перед людьми. По сути, знаете, есть фраза “меня взяли под проект”. Один из главных проектов, который он должен вести, это 450 лет Уфы. Это будет для него проверкой. Мы же порой тоже ошибаемся. Признаю, что и у меня были разочаровывающие кадровые решения. Радий Хабиров

"Я здесь ошибся": Радий Хабиров о своих ошибках в 2020 году

Радия Хабирова спросили, за что ему было стыдно в этом году. Глава региона отметил, что чувства стыда не испытывал, но ошибки в работе действительно были.

Как и есть, к слову, чем гордиться.

Одна из больших ошибок - я не так глубоко осознал ситуацию на Куштау. Это не протест в моем понимании небольшой группы людей. Триггером Куштау стала несправедливая передача “Соды”. Я здесь ошибся в оценке этого, я это признаю. Были и тактические ошибки. Ну, например, когда коронавирусная инфекция началась, каждую неделю мы вносили изменения. Мы постоянно шли и мониторили ситуацию. Где-то, может быть, я не дожал. А все остальное мы прошли более-менее неплохо. А что из удачного... в начале я вам перечислил. Даже то, что Президент распорядился о праздновании 450-летия Уфы - это тоже хорошо. А так… год был вполне эффективный. Радий Хабиров

Почему Рауфа Рахимова покинула СПЧ Башкирии?

Главная новость последнего времени - выход Рауфы Рахимовой из состава Совета по правам человека при Главе Башкирии. Радий Хабиров подчеркнул, что решение о ее исключении из состава СПЧ принял лично.

Давайте я расскажу. Это идеальная ситуация - почему? Потому что все остались довольны. Надеюсь, Рауфа Гареевна тоже осталась довольна, она утверждает, что она хотела выйти. В СПЧ тоже остались довольны, наверное. Решение о выводе Рауфы Гареевны принял я. Для этого были серьезные основания. Там должны были быть люди несогласные с нашей точки зрения. На мой взгляд, в этом плане бесспорно, что Совет сформирован из критичных людей. А причина вывода - неожиданно я читаю, что депутат Чувилин подал на меня в ФАС за то, что я ввел промышленный патриотизм и лоббирую наши предприятия. Я был искренне удивлен, я считал, что я правильно действую. Потом закралась мысль: не подговорил ли его кто. И когда ему задали вопрос, Дмитрий сказал, что его попросила Рахимова. Мне показалось, что есть грани, которые переходить нельзя. Критиковать меня можете сколько угодно, я публичная фигура, меня нужно и надо критиковать. Но использовать подлый ход… Ну напишите сами жалобу в ФАС. Хотите вы меня ударить - вы же бьете по интересам республики. Здесь я подумал, что СПЧ занимается защитой прав человека, а не занимается очевидной партийной деятельностью. Потому принял такое решение. Радий Хабиров

“Это делает меня уязвимым”: Радий Хабиров о том, за что его критикуют

Часто Глава Башкирии использует в своей риторике фразы "Своих не бросаем". Радия Хабирова попросили пояснить, что это значит, и есть ли те, кто не является "своими".

Для меня свои - башкортостанцы. Я всегда протягивал руку помощи. Наверное, каждый человек доверяет кому-то больше, кому-то меньше. Жизнь так устроена, что “свои” - я и требую с них так. Там стулья летают, когда я с ними говорю. Многие вещи на работе строятся на доверии. Поэтому бывает, что кому-то верю больше. Но они не делают больше, чем другие. Эта проблема “своих” делает меня уязвимым, за это меня критикуют. Я под давлением никогда не принимаю решений, это мое башкирские нутро. Когда на меня давят, я еще злее становлюсь. Все преподносят так, что вот стоит народ, а вот я, свои и чужие. Ну, переживем. Радий Хабиров

Что Радий Хабиров думает о клипе Ростислава Мурзагулова?

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов некоторое время назад выпустил клип совместно Моргенштерном.

Общественник высмеял стереотипы о чиновниках-взяточниках. Однако Радий Хабиров видео не оценил и признался, что ему пришлось жестко поговорить с Мурзагуловым.

Мне клип очень не понравился. Все я ему сказал в некорректной форме. Я получил много неприятных рецензий в Москве. Я считаю, что он нанес мне ущерб репутационный. Я высказал ему это в грубой форме. Это недопустимо. Я ему говорил: непозволительно было делать это в коридорах администрации. У нас с ним был на эту тему разговор. У художников есть такая фраза “я так вижу мир”, я с ним не согласен. Радий Хабиров

"Нет движухи": Радий Хабиров о том, почему студенты не хотят учиться в Башкирии

Уже долгое время в Башкирии обсуждают, как противостоять оттоку студентов из республики. С одной стороны, молодые ребята должны учиться в Башкирии, но выбирают другие вузы в крупных городах.

Конечно, я вижу проблему. Эта проблема не может решиться быстро. Уезжают по целой совокупности причин. Нет движухи, экономика не соответствует ожиданиям. Когда начнем богаче жить, повысят зарплату, интересные рабочие места сделают, среду вокруг нас… У нас элементарно начали появляться красивые места с площадью, парками, где приходишь - и все хорошо и здорово. Я считаю, что когда-нибудь начнется к нам приток. Наши лучшие студенты уезжают поступать в вузы Москвы и Питера. И это правильно. Они получают там хорошие знания. Вопрос другой: мы должны создавать условия, чтобы они потом возвращались. Вот этого добиться надо. А ответ такой же: экономика, атмосфера. Радий Хабиров

Но, с другой стороны, у глав муниципалитетов есть возможность вернуть этих ребят по окончании вуза обратно в республику. Хабиров рассказал о правиле "трех касаний" у своих подчиненных в малых городах.

Мы приняли решение: глава муниципалитета должен обеспечить три касания в год. Первое: глава начинает чесаться, кто у него где учится. Второе: смотрит, какие специальности. Главы ездили в другие города, встречались с ними, говорили: “Ребята, приезжайте”. Иногда ощущение того, что его ждут, очень сильно работает. Поэтому и договорились про три касания. Радий Хабиров

"Тихонечко выпивали в кабинете": Радий Хабиров о дружбе с предшественниками

Радий Хабиров признался, что периодически поддерживает контакты с бывшими главами региона.

Так, например, порой Муртаза Рахимов дает ему советы. Хабиров признался, что один раз даже выпивал с ним у себя в кабинете. Что касается Рустэма Хамитова, то с ним был достаточно хороший разговор в день избрания нового Главы Башкирии. Его рекомендации Хабиров хранит в письменном столе в своем кабинете.

Что касается Муртазы Губайдулловича, он больше погружен в семью, периодически мы общаемся. В прошлом году мы сидели тихонечко выпивали у меня в кабинете. Добрые у нас отношения. Где-то он мне подсказывает, просит обратить внимание на ситуацию. С Рустэмом Хамитовым реже общаемся. Самый обстоятельный разговор состоялся, когда произошла замена. Я попросил его рассказать, на что нужно обратить внимание. Его запись до сих пор в выдвижном ящике. Там была глубокая проработка некоторых вещей. Наверное, когда я уйду, я бы хотел, чтобы следующий человек с уважением относился к базовым вещам. А за что стыдно? Вот вообще не стыдно. Радий Хабиров

Составляет ли Радий Хабиров список желаний на 2021 год?

Многие люди составляют списки желаний на будущий год. А вот у Радия Хабирова в семье и вовсе есть необычная традиция.

У нас есть традиция, что каждый год мы с Каринэ прячем в открытках друг от друга, что бы мы хотели в следующем году. И сверяемся потом через год. А желания типичные, чтобы близкие живы-здоровы были. Радий Хабиров

Из-за кого Радию Хабирову приходится краснеть?

Неоднократно Глава Башкирии на оперативках в кабмине ругал подчиненных за то, что ему приходится краснеть за их работу на "летучках" перед своим руководством.

Руководитель региона пояснил, какие ошибки есть у руководителей сразу нескольких министерств и ведомств. И главная проблема здесь - неосвоенный бюджет. Это грозит тем, что в следующем году денег могут не выделить.

Были вопросы к нескольким министрам. Я почему горячился? Не из содержательного плана. Федеральное правительство выделяет нам деньги. Это самая тяжелая часть работы. А потом начинается, что вовремя не провели процедуры, контролировали ход выполнения работ. Потом ко мне приходят люди и говорят, что 100 миллионов рублей не освоили. Они возвращаются в федеральный бюджет и могут оттуда не прийти. Начиная со второй половины года с глав спрашивают. У некоторых всегда зеленая зона, а у нас прилетает: по очистным сооружениям не отработали, по трассе Бирск-Сатка не отработали, мы там 1,6 миллиардов вытащили. Но чтобы краснеть, такого никогда не было. Я сказал: если в следующий год такое будет, то будем менять людей. Радий Хабиров

"Мы дали возможность выжить": Радий Хабиров о ковидных ограничениях в Башкирии

Часто главу региона ругают за чрезмерно жесткие ограничения в республике. Так, например, без масштабных событий страдает концертная деятельность.

Но Радий Хабиров отметил, что в Башкирии принятые правительством меры на самом деле очень мягкие.

Мы ресторанам дали такие послабления, что ни один регион не дал. Мы 31-го декабря позволили работать всю ночь, а в другие дни до двух. Мы дали столько помощи. Ну закроем мы рестораны - люди все равно где-то будут праздновать, обниматься. Концертная деятельность, тут мы тоже исходим из того, что мы могли бы предвидеть. Действуем по наитию и опыту. Там соображения по процентному заполнению - не такие драконовские меры. Мы дали возможность выжить в это время. Радий Хабиров

За что Радий Хабиров защищает своих подчиненных?

Очередным вопросом от журналистов стал вопросы защиты "своих" людей.

Руководителя республики попросили объяснить, кого из своих подчиненных он будет прикрывать и за что, а кого - нет.

Если не тянут, нет. Если воруют - нет. Если испытывают проблемы со структурами, но я вижу, что он не воровал… Я за них бьюсь. Радий Хабиров

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В конце пресс-конференции Радий Хабиров поблагодарил жителей республики и журналистов за вопросы.

На тот момент на его странице и в группе БСТ в общей сложности набралось более 5000 вопросов. Радий Хабиров заявил, что ни один вопрос не останется без ответа.