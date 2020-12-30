Крупный частный инвестор Башкирии планирует вступить в нацпроект по производительности труда

Участником национального проекта по производительности труда может стать крупный инвестор Башкирии. Об этом сообщили в Минэке республики.
Речь идет о местном предпринимателе, которому удалось реализовать миллиардный инвестиционный проект в Буздякском районе. Бизнесмен вложил средства в строительство теплиц для овощей.
Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов пояснил, что в данном фермерском хозяйстве сейчас трудятся 270 сотрудников. Производственная деятельность не приостанавливалась, не было сокращений персонала. Сейчас инвестор также занимается строительством сушильно-сортировального комплекса.
В рамках участияв национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»фермерское хозяйство планирует увеличить выручку на 8-10 процентов.
«Нам очень интересно освоить бережливое производство и внедрить его инструменты. Вступая в национальный проект, мы намерены стать более эффективными конкурентоспособными производителями, выйти на новые рынки для реализации продукции, снизить потери и брак, внедрить новые технологии и модернизировать оборудование. Также планируется повышение заработной платы сотрудникам», - рассказала глава КФХ Шафоат Хабибрахманова.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ, на сегодня в Башкортостане 102 предприятия являются участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Участниками нацпроекта могут стать предприятия с выручкой от 0,4 до 30 миллиардов рублей в год. А для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.
В рамках участия в национальном проекте предприятия получают возможность бесплатно воспользоваться методологической поддержкой экспертов Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации производственных процессов. В качестве финансовых мер предусмотрена поддержка в виде льготного займа федерального Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участники национального проекта получили возможность снизить сумму налога на прибыль до 50% от затрат на осуществление инвестиций, но не более 4,5% от предусмотренного налога на прибыль в 2020-2022 годах и 7% – начиная с 2023 года.