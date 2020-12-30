«Мы с вами не при главе республики, мы - при самой республике»: Ростислав Мурзагулов

«Давайте не будем изображать из себя придаток к власти. Мы с вами не министры, и не правительство. Мы с вами – рупор общества, а не молчаливый орган. И мы с вами не «при Главе республики», а «при самой республике» в целом. Мы не будем виньеткой, и никого не будем уговаривать здесь работать. Кто понял, что ошибся, вступив в палату, мы никого не держим».

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ