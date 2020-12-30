«Мы с вами не при главе республики, мы - при самой республике»: Ростислав Мурзагулов

Сегодня, 30 декабря, состоялось заседание обновленного состава Общественной палаты РБ. Возглавил его председатель ОП РБ Ростислав Мурзагулов, который в своей речи выразил главную задачу органа.

По его словам, палате нужны люди, которые готовы стать рупором общества. Если кто-то не готов, то он может выйти, заявил Мурзагулов.

«Давайте не будем изображать из себя придаток к власти. Мы с вами не министры, и не правительство. Мы с вами – рупор общества, а не молчаливый орган. И мы с вами не «при Главе республики», а «при самой республике» в целом. Мы не будем виньеткой, и никого не будем уговаривать здесь работать. Кто понял, что ошибся, вступив в палату, мы никого не держим».

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

Он отметил, что именно палата должна брать на себя все общественные обсуждения и слушания.

 «Условно, Шота Руставели (строительство 34-этажного жилого дома в дворе на углу улицы Шота Руставели и проспекта Октября в Уфе) не должно было случиться с участием главы республики. Мы должны были встретиться раньше со всеми этими активистами. И проговорить, выслушать»

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

В целом он предложил отказаться от многих формальностей и действовать ситуативно, например, собирать Совет палаты не раз в неделю, а тогда, когда потребуется обсудить актуальную на повестке проблему, сделать экспертно-консультационный совет палаты более гибким по структуре и добавлять в него новых экспертов, если их компетенции нужны в конкретном вопросе.

Формальные письма и традиционные собрания палаты с участием министров Ростислав Мурзагулов счел не всегда эффективными.

-Я считаю, что нужно отказываться от формальных писем, кроме тех ситуаций, когда это работает, когда мы составили сами информационный повод. Если мы направим письмо министру с просьбой прийти на наше мероприятие, он еще подумает, нужно ему это или нет. А если мы «расковыряем» ошибки и проблемы, предоставим анализ ситуации, сделаем это достоянием общественности, есть большая вероятность, что мотивация министров общаться с Общественной палатой возрастет.

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

До 15 января председатели комиссий Общественной палаты РБ и их заместители направят планы работы на первое полугодие, до этого времени организован сбор предложений.

«Пусть это будет интересный план для нас, для общества, для медиа»

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

Председатель палаты предлагает уже во второй половине января заняться проблемами градостроительства и урбанистики, обсудить цивилизованные механизмы работы строителей, привлекая к обсуждению широкий круг экспертов, также обсудить с общественностью вопросы экологии.

«Поможем власти найти грань между экологическим экстремизмом или любовью к родине»

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

В ходе заседания заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова попросила разъяснить Ростислава Мурзагулова основной посыл и смысл ролика «Я как Моргенштерн».

На что он попросил членов палаты поднять руки в своих виртуальных кабинетов, если они знают в органах власти, в том числе в Башкирии, есть место коррупции. Практически единогласно общественники подняли руки.

«Мы с вами не представители органов власти, и мы вправе креативно показывать болевые точки общества. Мы можем быть активными и интересными. Расуль Карабулатов, вот вы, например, могли бы спеть о тех проблемах в культурной жизни республики, почему нет? Я не настаиваю на одинаковом чувстве юмора, мы можем возражать друг другу. Если считаете, ограничим кодексом этики наше поведение, но есть такое искусство «рэп», и мне хотелось достучаться до тех, кто его слушает», - предложил Ростислав Мурзагулов.

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

Предложений о введении ограничений не поступило. Однако член Общественной палаты Олег Ротов предложил привлекать профессиональных артистов к подобному творчеству, но что Мурзагулов возразил: «В таком случае бы об этом не говорили так много, и не поменялось бы стереотипное мнение о чиновниках, мы бы не добились желаемого эффекта».