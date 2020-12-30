«Мы с вами не при главе республики, мы - при самой республике»: Ростислав Мурзагулов

Сегодня, 30 декабря, состоялось заседание обновленного состава Общественной палаты РБ. Возглавил его председатель ОП РБ Ростислав Мурзагулов, который в своей речи выразил главную задачу органа.
По его словам, палате нужны люди, которые готовы стать рупором общества. Если кто-то не готов, то он может выйти, заявил Мурзагулов.
Он отметил, что именно палата должна брать на себя все общественные обсуждения и слушания.
В целом он предложил отказаться от многих формальностей и действовать ситуативно, например, собирать Совет палаты не раз в неделю, а тогда, когда потребуется обсудить актуальную на повестке проблему, сделать экспертно-консультационный совет палаты более гибким по структуре и добавлять в него новых экспертов, если их компетенции нужны в конкретном вопросе.
Формальные письма и традиционные собрания палаты с участием министров Ростислав Мурзагулов счел не всегда эффективными.
До 15 января председатели комиссий Общественной палаты РБ и их заместители направят планы работы на первое полугодие, до этого времени организован сбор предложений.
Председатель палаты предлагает уже во второй половине января заняться проблемами градостроительства и урбанистики, обсудить цивилизованные механизмы работы строителей, привлекая к обсуждению широкий круг экспертов, также обсудить с общественностью вопросы экологии.
В ходе заседания заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова попросила разъяснить Ростислава Мурзагулова основной посыл и смысл ролика «Я как Моргенштерн».
На что он попросил членов палаты поднять руки в своих виртуальных кабинетов, если они знают в органах власти, в том числе в Башкирии, есть место коррупции. Практически единогласно общественники подняли руки.
Предложений о введении ограничений не поступило. Однако член Общественной палаты Олег Ротов предложил привлекать профессиональных артистов к подобному творчеству, но что Мурзагулов возразил: «В таком случае бы об этом не говорили так много, и не поменялось бы стереотипное мнение о чиновниках, мы бы не добились желаемого эффекта».