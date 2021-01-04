Общественная палата Башкирии проконтролирует проблему роста платёжек за отопление

В первые дни года, когда только-только пошли первые обращения, мы собрали экспертов, проанализировали ситуацию, берем ее на общественный контроль. Одна из проблем – не во всех домах установлены модемы для автоматической передачи показаний счетчика. В Уфе таких домов всего около тысячи и платеж в них вырос, условно не на 1000 рублей, а на 300. Ведь без счетчика тариф считают по максимальному нормативу и поставщикам тепла это очень выгодно. Стоимость одного такого модема около 10 тысяч рублей, будем добиваться, чтобы республика и БашРТС выделили деньги закупку этих устройств, чтобы минимизировать дополнительные расходы людей.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной Палаты Башкирии