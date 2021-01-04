Общественная палата Башкирии проконтролирует проблему роста платёжек за отопление

Уже в начале нового года начали поступать жалобы на рост платёжек за отопление. Общественная палата Башкирии оперативно отреагировала на проблему и созвала экспертов, которые и разберутся, откуда возник значительный рост сумм.
Специалисты также выяснят, как можно помочь жителям Башкирии, чтобы минимизировать их расходы при решение проблемы с платёжками.
Напомним, что суммы в счетах-извещениях за декабрь, которые получили люди, выше обычных по разным оценкам на 30-70%. Это спровоцировало волну возмущения в социальных сетях.