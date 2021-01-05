В Башкирии за 2020 год построили рекордное количество детсадов

Об этом заявил Радий Хабиров во время доклада Владимиру Путину. Глава Башкортостана принял участие в совещании по социальным вопросам, которое провел Президент страны.
Обсуждались темы лекарственного обеспечения детей с редкими заболеваниями, повышения доступности мест в яслях и детских садах, организации горячего питания для учащихся младших классов, своевременности социальных выплат семьям, индексации пенсий.
По словам Радия Хабирова год для республики был не простым, однако не сокращалось ни жилищное строительство, ни строительство социально-культурных объектов. Было построено рекордное количество – 25 детских садов. На социальную поддержку было потрачено 36 млрд рублей.
Многое было сделано в улучшении системы школьного питания. Количество учеников получающих бесплатное питание выросло с 22 до 223 тысяч, доля мяса башкирских производителей достигла 90%, что сказалось на качестве питания. Успешно выполнено и одно из поручений Президента страны – налажена система единовременной предновогодней выплаты в размере 5 тысяч рублей дошкольникам.