Председатель ОП Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал перекрытие развязки на Валиди

«Общественного обсуждения и презентации новой схемы мэрией Уфы и республиканским минтрансом ранее не проводилось, а нужно было это делать это заранее. Это позволило бы не только ответить на многие вопросы уфимцев и снизить градус их недовольства, но и найти решения, как снизить негативные последствия этой реконструкции. Понятно, что в мэрии были кадровые перемены, но ответственные лица должны были отдавать себе отчёт в том, что недоработанная реконструкция вызовет негодование горожан, из-за недостатка информированности в том числе. Хотелось бы, чтобы региональные органы исполнительной власти и муниципалитеты по подобным, потенциально резонансным вопросам заранее приглашали Общественную палату РБ организовать общественное обсуждение, активней задействовали ресурс муниципальных общественных палат и ведомственных общественных советов. Давайте чаще практиковать использование этого инструмента»

Ростислав Мурзагулов, Председатель Общественной палаты Башкортостана