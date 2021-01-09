Председатель ОП Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал перекрытие развязки на Валиди

Сегодня, 9 января, в Уфе состоялись общественные обсуждения по перекрытию развязки на улице Заки Валиди. Транспортный узел перекрыли из-за реконструкции. Планируется, что ремонтные работы продлятся до конца текущего года.

На заседании председатель Общественной Палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов подверг критике организацию работы с горожанами.

«Общественного обсуждения и презентации новой схемы мэрией Уфы и республиканским минтрансом ранее не проводилось, а нужно было это делать это заранее. Это позволило бы не только ответить на многие вопросы уфимцев и снизить градус их недовольства, но и найти решения, как снизить негативные последствия этой реконструкции. Понятно, что в мэрии были кадровые перемены, но ответственные лица должны были отдавать себе отчёт в том, что недоработанная реконструкция вызовет негодование горожан, из-за недостатка информированности в том числе. Хотелось бы, чтобы региональные органы исполнительной власти и муниципалитеты по подобным, потенциально резонансным вопросам заранее приглашали Общественную палату РБ организовать общественное обсуждение, активней задействовали ресурс муниципальных общественных палат и ведомственных общественных советов. Давайте чаще практиковать использование этого инструмента»

Ростислав Мурзагулов, Председатель Общественной палаты Башкортостана

Напомним, общественная палата — это консультативно-совещательный орган, который вправе брать на общественный контроль актуальные проблемы, волнующие общество, обладает многолетним опытом проведения общественных экспертиз законов, общественного мониторинга реализации республиканских программ, детского загородного отдыха, состояния детских игровых и спортивных площадок, контроля избирательных прав граждан.