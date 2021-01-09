Председатель ОП Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал перекрытие развязки на Валиди

Сегодня, 9 января, в Уфе состоялись общественные обсуждения по перекрытию развязки на улице Заки Валиди. Транспортный узел перекрыли из-за реконструкции. Планируется, что ремонтные работы продлятся до конца текущего года.
На заседании председатель Общественной Палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов подверг критике организацию работы с горожанами.
Напомним, общественная палата — это консультативно-совещательный орган, который вправе брать на общественный контроль актуальные проблемы, волнующие общество, обладает многолетним опытом проведения общественных экспертиз законов, общественного мониторинга реализации республиканских программ, детского загородного отдыха, состояния детских игровых и спортивных площадок, контроля избирательных прав граждан.