На рэпера Моргенштерна вновь заявили в суд

Моргенштерн, скандальный рэпер из Уфы, вновь попал в эпицентр скандала. В Кировский районный суд города поступило исковое заявление на популярного исполнителя и бизнесмена.

Истец обвиняет Моргенштерна в плагиате. Предметом иска стало нарушение интеллектуальных прав. Как сообщает «РБК-Уфа», документ ещё не принят к производству.

Истец требует признать незаконным использование одной из песен Моргенштерна, так как автором композиции является не он. Какую именно песню «украл» рэпер, пока неизвестно.