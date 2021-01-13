Эксперт о возвращении Шамиля Газизова в «Уфу»: «Этот человек команду никогда не бросит»

Совершенно неважно, будет ли официальный статус у Шамиля Газизова. Это человек «Уфы», это человек, который сделал «Уфу» тем, кем она является на сегодняшний день – крепким клубом РПЛ. И этот человек команду никогда не бросит.

Вячеслав Короткин, шеф отдела футбола издания «Спорт-экспресс»