Эксперт о возвращении Шамиля Газизова в «Уфу»: «Этот человек команду никогда не бросит»

Для работы в ФК «Уфа» Шамилю Газизову не нужен официальный статус. Свое мнение выразил руководитель отдела футбола издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин.
Сегодня в СМИ появилась информация о переговорах председателя совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислава Мурзагулова со спортивным функционером Шамилем Газизовым. Напомним, он руководил клубом восемь лет, минувшим летом перешел в московский «Спартак», где проработал полгода и вернулся в Башкирию. Мурзагулов рассказал, что в том или ином формате сотрудничество Газизова с командой продолжится.