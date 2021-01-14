В Башкирии более ста предприятий стали участниками нацпроекта

В результате реализации мероприятий нацпроекта эффективность процесса на пилотном участке выросла на 10,4%. Производительность труда увеличилась на 10%, время протекания процесса уменьшилось на 10%, а объем незавершенного производства в потоке-образце сократился на 10,2%.

Айрат Фахретдинов, первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ