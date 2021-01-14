В Башкирии более ста предприятий стали участниками нацпроекта

106 предприятий Башкирии стали участниками национального проекта «Производительность труда», который был утвержден майским указом Владимира Путина. Среди них ГУСП совхоз «Алексеевский».
Как сообщает Минэкономразвития РБ, экономический эффект на сельхозпредприятии по итогам внедрения бережливого производства составил почти 2 млн рублей.
По плану национального проекта в стране должны быть созданы условия для ежегодного прироста производительности труда на 5% к 2024 году.
Так, на протяжении 6 месяцев сотрудники совхоза осваивали инструменты бережливого производства. Помогали им в этом специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ. В качестве пилотного проекта для внедрения инструментов бережливого производства выбрали оптимизацию процесса уборки зерновых культур.