Общественная палата Башкирии прокомментировала полумиллионный штраф уфимскому СМИ за защиту ребенка

Я считаю, что это важный вопрос. Мы будем внимательно следить за этим делом. По сути, это убийство СМИ. Возмутительна сама постановка вопроса. «Накрячили» издание на 460 тысяч рублей, по-другому не скажешь, за то, что журналисты хотели сделать доброе дело, они показали, как родители истязали своего ребенка, при этом лица ребенка не разглядеть. СМИ наказали по формальному признаку, что без согласия родителей опубликовали видео с участием их ребенка. Давайте такие вещи замечать.

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ