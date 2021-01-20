Общественная палата Башкирии прокомментировала полумиллионный штраф уфимскому СМИ за защиту ребенка

Члены Общественной палаты Башкирии прокомментировали решение суда в отношении издания UfaTime.ru. Напомним, издание получило штраф в 460 тысяч рублей за выложенное на сайте видео, на котором родители избивают своего ребенка. Роскомнадзор счел, что это нарушает существующее законодательство и подал иск в суд, который выиграл.

Фото №1 - Общественная палата Башкирии прокомментировала полумиллионный штраф уфимскому СМИ за защиту ребенка

По словам председателя организации Ростислава Мурзагулова, палата возьмет на контроль дальнейшее развитие событие. По его мнению, такой большой штраф для частного уфимского СМИ - это убийство.

Я считаю, что это важный вопрос. Мы будем внимательно следить за этим делом. По сути, это убийство СМИ. Возмутительна сама постановка вопроса. «Накрячили» издание на 460 тысяч рублей, по-другому не скажешь, за то, что журналисты хотели сделать доброе дело, они показали, как родители истязали своего ребенка, при этом лица ребенка не разглядеть. СМИ наказали по формальному признаку, что без согласия родителей опубликовали видео с участием их ребенка. Давайте такие вещи замечать.

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев пояснил для членов палаты, что издание небольшое.

Такой огромный штраф для них – это фактически банкротство для издания. Я не помню, чтобы когда-либо СМИ так наказывали за подобную оплошность.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата ОП РБ

По итогам заседания палаты было принято решение направить в Роскомнадзор обращение от лица Общественной палаты РБ с тем, чтобы при рассмотрении в дальнейшем случаев, содержащих признаки нарушения законодательства РФ в сфере регламентации деятельности СМИ, должностные лица Роскомнадзора полно и всесторонне  изучали все обстоятельства дел, а не относились к составлению протоколов формально, обеспечивали полное соблюдение прав СМИ ( в том числе их участие при производстве экспертиз по расследованиям, производимым по инициативе государственного органа в соответствии с требованиями Кодекса  РФ об административных правонарушениях).

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