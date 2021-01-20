Общественная палата Башкирии прокомментировала полумиллионный штраф уфимскому СМИ за защиту ребенка

Члены Общественной палаты Башкирии прокомментировали решение суда в отношении издания UfaTime.ru. Напомним, издание получило штраф в 460 тысяч рублей за выложенное на сайте видео, на котором родители избивают своего ребенка. Роскомнадзор счел, что это нарушает существующее законодательство и подал иск в суд, который выиграл.
По словам председателя организации Ростислава Мурзагулова, палата возьмет на контроль дальнейшее развитие событие. По его мнению, такой большой штраф для частного уфимского СМИ - это убийство.
Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев пояснил для членов палаты, что издание небольшое.
По итогам заседания палаты было принято решение направить в Роскомнадзор обращение от лица Общественной палаты РБ с тем, чтобы при рассмотрении в дальнейшем случаев, содержащих признаки нарушения законодательства РФ в сфере регламентации деятельности СМИ, должностные лица Роскомнадзора полно и всесторонне изучали все обстоятельства дел, а не относились к составлению протоколов формально, обеспечивали полное соблюдение прав СМИ ( в том числе их участие при производстве экспертиз по расследованиям, производимым по инициативе государственного органа в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях).
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