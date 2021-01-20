Моргенштерн заявил, что может победить на «Евровидении»

Скандальный рэпер из Уфы высказал готовность отправиться на конкурс «Евровидение», которое должно пройти в 2021 году. Об этом исполнитель рассказал на личной странице в социальной сети.

Своё сообщение Моргенштерн подкрепил сильным нецензурным словцом, которое, скорее всего, выражает решительность и настрой на победу.

Вот только никто пока не отправляет артиста представлять Россию на песенном конкурсе. Лишь продюсер Иосиф Пригожин, беседуя с журналистами URA.RU, предложил кандидатуру Моргенштерна.