Моргенштерн заявил, что может победить на «Евровидении»

Скандальный рэпер из Уфы высказал готовность отправиться на конкурс «Евровидение», которое должно пройти в 2021 году. Об этом исполнитель рассказал на личной странице в социальной сети.
Своё сообщение Моргенштерн подкрепил сильным нецензурным словцом, которое, скорее всего, выражает решительность и настрой на победу.
Вот только никто пока не отправляет артиста представлять Россию на песенном конкурсе. Лишь продюсер Иосиф Пригожин, беседуя с журналистами URA.RU, предложил кандидатуру Моргенштерна.
Напомним, в прошлом году Россию на «Евровидении» должна была представлять группа, популярная и заграницей, Little Big.