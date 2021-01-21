Канал ток-шоу «Министерство правды» в YouTube атаковали боты после выпуска с Мурзагуловым

Накануне мы заметили странную активность вокруг канала программы «Министерство правды» в YouTube: началось нездоровое массовое «пришествие» подписчиков. Случилось это ровно в тот день, когда в эфир вышел очередной выпуск программы — на этот раз с участием Ростислава Мурзагулова. А сегодня эти подписки начали с такой же скоростью исчезать. Зная, что YouTube очень часто в случаях такой подозрительной активности блокирует и банит каналы, мы были вынуждены на время его закрыть. Сейчас разбираемся в ситуации.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор телеканала БСТ