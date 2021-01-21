Канал ток-шоу «Министерство правды» в YouTube атаковали боты после выпуска с Мурзагуловым
Канал телепередачи «Министерство правды» на YouTube атаковали интернет-боты. Аномальный наплыв просмотров и комментариев зафиксирован на выпуске с председателем ОП РБ Ростиславом Мурзагуловым.
Накануне гостем ток-шоу «Министерство правды» в прямом эфире на телеканале БСТ стал Ростислав Мурзагулов. Он ответил на самые острые вопросы ведущей, передача получила много откликов в уфимском сегменте Фейсбука и других социальных сетей.
После публикации эфира на канале передачи в YouTube на этом выпуске была зафиксирована атака ботов. Просмотры резко выросли. Предположительно, подобные схемы осуществляют для дальнейшем блокировки канала.
Накануне мы заметили странную активность вокруг канала программы «Министерство правды» в YouTube: началось нездоровое массовое «пришествие» подписчиков. Случилось это ровно в тот день, когда в эфир вышел очередной выпуск программы — на этот раз с участием Ростислава Мурзагулова. А сегодня эти подписки начали с такой же скоростью исчезать. Зная, что YouTube очень часто в случаях такой подозрительной активности блокирует и банит каналы, мы были вынуждены на время его закрыть. Сейчас разбираемся в ситуации.
Рустам Зарафутдинов, генеральный директор телеканала БСТ
Ростислав Мурзагулов также прокомментировал блокировку видео.
Эти люди, о которых шла речь в программе «Министерство правды» на БСТ, показали своё истинное лицо. Если им что-то не нравится, они действуют привычными методами – перерубить «электыр», задидосить сайт, поймать, закрыть, не дать распространяться. Но все эти усилия оказались тщетны, видео программы ещё вчера разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам, его посмотрели сотни тысяч человек. А выпуск программы «Министерство правды» на Youtube-канале БСТ обязательно восстановит.