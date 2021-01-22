Глава Башкирии пригласил членов Общественной палаты к работе над Посланием

Сегодня, 22 января, на заседании Общественной палаты Башкирии Глава региона призвал общественников вместе поработать над предстоящим Посланием. Оглашение Послания Главы Башкирии намечено на 28 января.
Общественная палата РБ будет оценивать общественные советы при региональных органах власти по уровню взаимодействия членов такого совета с обществом и представителями ведомства, при котором они функционируют, по степени вовлеченности в принимаемые решения органа власти, практической эффективности деятельности совета.
Это стало известно по итогам заседания совета палаты 22 января. Идею предложил председатель палаты Ростислав Мурзагулов. Члены совета поддержали предложение.