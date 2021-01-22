Глава Башкирии пригласил членов Общественной палаты к работе над Посланием

Ни для кого не секрет (давайте не будем себя обманывать), что некоторые общественные советы при региональных органах исполнительной власти работают формально, для галочки. Работа для галочки никому не нужна, потому что и Глава Башкирии об этом говорит, и другие, о том, что сейчас никакие решения властей нельзя принимать без участия общества. Мы хотим, чтобы общественные советы при региональных органах власти стали реальными субъектами общественного контроля. Для нас важна степень участия общественного совета в выработке стратегии и политики органа исполнительной власти, при котором данный общественный совет создан, присутствие представителей общественного совета на мероприятиях органов государственной власти, озвучивание на этих мероприятиях мнения жителей республики, чтобы и при создании тех или иных документов, стратегий это мнение учитывалось.

Ростислав Мурзагулов