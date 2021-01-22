Ольгу Панчихину избрали новым членом Общественной палаты России

Ольга Юрьевна и сделала Общественную палату авторитетным органом, таким, какая она сейчас есть. Это ее заслуга. Ее достижения в НКО-секторе, в социальном проектировании вдохновляют и впечатляют. Ваш колоссальный опыт не оставил выбора, я лично не сомневался, что большинство выберут вас.

Ростислав Мурзагулов, нынешний председатель Общественной палаты РБ