Ольгу Панчихину избрали новым членом Общественной палаты России

Ольга Панчихина, экс-председатель Общественной палаты Башкирии, избрала новым представителем в Общественную палату России. Об этом стало известно сегодня, 22 января, на заседании палаты. Ольгу Панчихину избрали представителем большинством голосов.

Фото №1 - Ольгу Панчихину избрали новым членом Общественной палаты России

Сейчас Ольга Панчихина работает исполнительным директором Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».

Ольга Юрьевна и сделала Общественную палату авторитетным органом, таким, какая она сейчас есть. Это ее заслуга. Ее достижения в НКО-секторе, в социальном проектировании вдохновляют и впечатляют. Ваш колоссальный опыт не оставил выбора, я лично не сомневался, что большинство выберут вас.

Ростислав Мурзагулов, нынешний председатель Общественной палаты РБ

Напомним, ранее членом Общественной палаты РФ от РБ был Ростислав Мурзагулов, но вышел из состава федерального консультативно-совещательного органа 16 декабря минувшего года из-за невозможности совмещать членство в Общественной палате России и руководство региональной Общественной палатой в соответствии с федеральным законодательством.

Также на заседании была предложена другая кандидатура в члены ОПРФ — это Евгений Мельников, член Общественной палаты Республики Башкортостан, директор ООО НПО «Судебный эксперт».

Фото: op.bashkortostan.ru

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