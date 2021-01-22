Ольгу Панчихину избрали новым членом Общественной палаты России

Ольга Панчихина, экс-председатель Общественной палаты Башкирии, избрала новым представителем в Общественную палату России. Об этом стало известно сегодня, 22 января, на заседании палаты. Ольгу Панчихину избрали представителем большинством голосов.
Сейчас Ольга Панчихина работает исполнительным директором Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».
Напомним, ранее членом Общественной палаты РФ от РБ был Ростислав Мурзагулов, но вышел из состава федерального консультативно-совещательного органа 16 декабря минувшего года из-за невозможности совмещать членство в Общественной палате России и руководство региональной Общественной палатой в соответствии с федеральным законодательством.
Также на заседании была предложена другая кандидатура в члены ОПРФ — это Евгений Мельников, член Общественной палаты Республики Башкортостан, директор ООО НПО «Судебный эксперт».
Фото: op.bashkortostan.ru