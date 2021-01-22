Радий Хабиров выразил надежду, что «деятельность Общественной палаты будет острой, прямой, открытой»

Я хотел сказать огромное спасибо Ольге Юрьевне за её огромный труд. Она несколько лет руководила Общественной палатой. Одна из самых авторитетных наших общественных деятелей. Вы делегировали её в Общественную палату Российской Федерации. На мой взгляд — это очень справедливо. С вашим опытом там будет очень интересно, а, самое главное, когда придёт человек из региона, который знает, что такое Общественная палата и какие задачи перед ней стоят, это будет очень полезно и для Общественной палаты России.

Радий Хабиров