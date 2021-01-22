Радий Хабиров выразил надежду, что «деятельность Общественной палаты будет острой, прямой, открытой»
22 января
прошло заседание Общественной палаты Башкирии. Радий Хабиров поблагодарил Ольгу
Панчихину за руководство, а Ростиславу Мурзагулову дал напутствие.
Я хотел сказать огромное спасибо Ольге Юрьевне за её огромный труд. Она несколько лет руководила Общественной палатой. Одна из самых авторитетных наших общественных деятелей. Вы делегировали её в Общественную палату Российской Федерации. На мой взгляд — это очень справедливо. С вашим опытом там будет очень интересно, а, самое главное, когда придёт человек из региона, который знает, что такое Общественная палата и какие задачи перед ней стоят, это будет очень полезно и для Общественной палаты России.
Радий Хабиров
Также Глава
Башкирии пожелал успехов новому председателю Общественной палаты.
Я знаю, вы избрали Ростислава Рафкатовича председателем Общественной палаты республики. Он у нас творческий человек. Я могу сказать, что у нас никогда не было одинаковых взглядов по многим вопросам, хотя мы столько лет уже работаем вместе. Но, наверное, это и хорошо. Потому что истина, как правило, где-то посередине. Считаю, что с приходом Ростислава Рафкатовича Общественная палата будет так же энергично, интересно работать.
Радий Хабиров
Радий Хабиров
надеется, что деятельность Общественной палаты будет решать самые важные и
актуальные вопросы.
Буду признателен, если деятельность Общественной палаты будет острой, прямой, открытой, для того, чтобы палата могла стать еще одной общественной площадкой, где мы могли бы без обиняков обсуждать все вопросы, говорить о проблемах и их решениях, помогать нашим людям.