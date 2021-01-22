На Моргенштерна в Уфе подали в суд за песню о Путине

Популярный рэпер Моргенштерн снова оказался в центре скандала. На эпатажного исполнителя подали в суд за песню «Владимир Путин молодец!».

Истец заявил, что именно он является автором данной композиции, поэтому Моргенштерна обвинил в плагиате. Он просит взыскать с рэпера 300 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права на песню.

Также истец просит суд запретить Моргенштерну использовать композицию в своей деятельности без разрешения автора. До этого, по его мнению, рэпер использовал композицию для рекламы и продвижения своего канала.