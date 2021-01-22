Радий Хабиров встретился с обновленным составом Общественной палаты Башкирии
Радий
Хабиров назвал преступными попытки толкать детей на политические протесты. Это
заявление глава республики сделал как ответ на предстоящие события, связанные с
негодованием сторонников Алексея Навального. Сегодня в Уфе состоялось заседание обновленного
состава Общественной палаты.
Руководитель
региона предложил на ее базе создать эффективный инструмент восстановления
справедливости по всем возникающим запросам, призвав жителей региона обращаться
в организацию. Радий Хабиров подчеркнул, что он сторонник вести разговор, если
людей что-то не устраивает, а не выходить на улицы.
Хочу сказать, что я отвечаю за
республику, за всё то, что здесь происходит. Если люди собираются куда-то идти
и выражать свое несогласие, значит, это я недоработал, недоработала моя команда
и правительство. Потому что если человек нормально работает, если он видит, что
власть перед ним ответственна, мы справедливо и по-честному с ним работаем,
говорим правду, то, казалось бы, зачем человеку идти на митинг? Поэтому эту
ситуацию я перекладываю на себя. Я отвечаю за всё, что происходит внутри нашего
замечательного Башкортостана в отношении 4,035 млн человек.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Первое
заседание обновленной Общественной палаты было насыщено острыми вопросами, в их
числе и разногласия по поводу вакцинации от коронавируса, и начисление оплаты
за отопление. Так, в субботу глава республики поручил провести встречу с
жителями для того, чтобы объяснить, каким образом будет осуществляться
перерасчет. Добавим, что сегодня Общественная палата республики утвердила план
работы на первое полугодие. Кроме того, выбрали регионального представителя в
федеральной Общественной палате. Им стала Ольга Панчихина.
Конечно же, я буду
заниматься теми вопросами, которые мне
близки, это работа с некоммерческим сектором, работа по линии образования.
Ольга Панчихина, член Общественной палаты России
Глава республики сам
часто говорит, что опереться можно только на то, что сопротивляется, поэтому Общественная
палата будет ставить много неудобных вопросов, в том числе и для главы, потому
что для него важна правильная экспертиза, а каждый член палаты представлен
какой-нибудь серьезной общественной организацией. Мы пронизываем все страты,
все 4 млн жителей республики.
Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан