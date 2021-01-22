Радий Хабиров встретился с обновленным составом Общественной палаты Башкирии

Хочу сказать, что я отвечаю за республику, за всё то, что здесь происходит. Если люди собираются куда-то идти и выражать свое несогласие, значит, это я недоработал, недоработала моя команда и правительство. Потому что если человек нормально работает, если он видит, что власть перед ним ответственна, мы справедливо и по-честному с ним работаем, говорим правду, то, казалось бы, зачем человеку идти на митинг? Поэтому эту ситуацию я перекладываю на себя. Я отвечаю за всё, что происходит внутри нашего замечательного Башкортостана в отношении 4,035 млн человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан