В Башкирии благодаря гранту альшеевские фермеры организовали семейный молочный бизнес

Документы фермер сдала в августе 2019 года, а через три месяца она уже получила грант в размере 2 млн 700 тысяч рублей. Сразу же оформила свое хозяйство как крестьянско-фермерское, ведь это было одним из главных условий. На эти деньги Харрасовы смогли купить 35 нетелей симментальской породы. А за прошедший год они уже увеличили поголовье скота до 60 голов – это вместе с бычками и телятами. Построили новый большой сарай и сейчас оформляют в аренду еще 69 гектаров земли.