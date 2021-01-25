В Башкирии благодаря гранту альшеевские фермеры организовали семейный молочный бизнес

В 2019 году супруги Харрасовы, их четыре сына и дочка решили занять молочным бизнесом в селе Слак Альшеевского района. Собственное предприятие они создали благодаря гранту «Агростартап».
Услышав из республиканской передачи по радио о программе поддержки, Альфия Харрасова поняла, что это именно то, что им нужно. Ведь благодаря гранту семья сможет разводить крупный рогатый скот.
Бизнес-план Альфие Харрасовой помогли составить в отделе сельского хозяйства Альшеевского района. Ведь документы она сдавала как владелец личного подсобного хозяйства. У неё на тот момент было 24 головы, в том числе восемь коров.
Документы фермер сдала в августе 2019 года, а через три месяца она уже получила грант в размере 2 млн 700 тысяч рублей. Сразу же оформила свое хозяйство как крестьянско-фермерское, ведь это было одним из главных условий. На эти деньги Харрасовы смогли купить 35 нетелей симментальской породы. А за прошедший год они уже увеличили поголовье скота до 60 голов – это вместе с бычками и телятами. Построили новый большой сарай и сейчас оформляют в аренду еще 69 гектаров земли.
Семья планирует довести поголовье дойных коров до 100 и закупить технику для заготовки кормов.