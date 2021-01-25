В Башкирии благодаря гранту альшеевские фермеры организовали семейный молочный бизнес

В 2019 году супруги Харрасовы, их четыре сына и дочка решили занять молочным бизнесом в селе Слак Альшеевского района. Собственное предприятие они создали благодаря гранту «Агростартап».

Фото №1 - В Башкирии благодаря гранту альшеевские фермеры организовали семейный молочный бизнес

Услышав из республиканской передачи по радио о программе поддержки, Альфия Харрасова поняла, что это именно то, что им нужно. Ведь благодаря гранту семья сможет разводить крупный рогатый скот.

Бизнес-план Альфие Харрасовой помогли составить в отделе сельского хозяйства Альшеевского района. Ведь документы она сдавала как владелец личного подсобного хозяйства. У неё на тот момент было 24 головы, в том числе восемь коров.

Усадьба у нас большая, есть в аренде земля, а самое главное, было желание работать и зарабатывать.

Альфия Харрсова

Документы фермер сдала в августе 2019 года, а через три месяца она уже получила грант в размере 2 млн 700 тысяч рублей. Сразу же оформила свое хозяйство как крестьянско-фермерское, ведь это было одним из главных условий. На эти деньги Харрасовы смогли купить 35 нетелей симментальской породы. А за прошедший год они уже увеличили поголовье скота до 60 голов – это вместе с бычками и телятами. Построили новый большой сарай и сейчас оформляют в аренду еще 69 гектаров земли.

Семья планирует довести поголовье дойных коров до 100 и закупить технику для заготовки кормов.

По данным Минсельхоза РБ, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» по итогам 2019 года в Башкортостане в субъекты малого и среднего предпринимательства вовлечено 2 тысячи 411 человек, создано 115 новых субъектов МСП. В 2020 году 68 начинающих сельских предпринимателей Башкортостана стали обладателями грантов «Агростартап» на общую сумму 211,5 млн рублей. Ведущий специалист-эксперт Минсельхоза РБ Оксана Макарова пояснила, что с 2021 года мероприятия по поддержке предпринимателей продолжатся в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». На грантовую поддержку «Агростартап» будет направлено 123,7 млн рублей.

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