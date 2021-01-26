ФЭО открыло первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология»

Для переработки отходов на предприятии будут применяться физико-химическая обработка (для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот), демеркуризация (для ртутьсодержащих отходов) и высокотемпературное обезвреживание (для органических отходов, сточных отходов предприятий, смешанных и комбинированных органических и неорганических отходов). Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволяет исключить захоронение отходов на объекте. В процессе переработки из отходов будут извлекаться полезные вещества, которые вновь можно использовать в производстве, такие как ртуть высокой чистоты, соли и оксиды металлов, медь и другие.