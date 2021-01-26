ФЭО открыло первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология»

25 января в посёлке Михайловский Саратовской области состоялась передача имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» в ведение ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») для создания экотехнопарка по переработке промышленных отходов в составе нацпроекта «Экология».
Таким образом, Росатом в лице ФГУП «ФЭО» приступает к практическому созданию первого современного экотехнопарка в Приволжском федеральном округе для переработки промышленных отходов. С 2024 года экотехнопарк «Михайловский» начнет получать вторичное сырье с высокой добавленной стоимостью.
На объекте «Горный» трудоустроен высококвалифицированный персонал, а заработная плата сотрудников на 18% выше средней зарплаты на промышленных предприятиях Саратовской области. Конечно, с началом деятельности предприятия заработная плата будет расти. Также ФГУП «Федеральный экологический оператор» имеет социальную программку, которая включает медицинские программы, культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, санаторно-курортное лечение работников и их детей, а также организацию детского отдыха. Экотехнопарк обеспечит около 1000 рабочих мест (с учетом сопутствующих производств).
Экотехнопарк «Михайловский» станет одним из крупнейших налогоплательщиков в Саратовской области и будет способствовать социально-экономическому развитию территории.
Справка:
Экотехнопарк «Михайловский» создается в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология». На нем будут перерабатывать отходы I и II классов, которые образуют промышленные предприятия Саратовской области и близлежащих регионов. В 2021 году начнутся строительно-монтажные работы. В эксплуатацию новое предприятие войдет в 2023 году. Экотехнопарк «Михайловский» станет крупнейшим налогоплательщиком и будет способствовать социально-экономическому развитию территории.
Для переработки отходов на предприятии будут применяться физико-химическая обработка (для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот), демеркуризация (для ртутьсодержащих отходов) и высокотемпературное обезвреживание (для органических отходов, сточных отходов предприятий, смешанных и комбинированных органических и неорганических отходов). Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволяет исключить захоронение отходов на объекте. В процессе переработки из отходов будут извлекаться полезные вещества, которые вновь можно использовать в производстве, такие как ртуть высокой чистоты, соли и оксиды металлов, медь и другие.
Мощные системы безопасности и экологического мониторинга объекта по уничтожению химического оружия модернизируются для безопасной и эффективной работы нового предприятия.