Федеральный экологический оператор открыл первый экотехнопарк в ПФО

Федеральный экологический оператор открыл первый экотехнопарк в рамках национального проекта «Экология». Церемония прошла в Саратовской области, где состоялась передача имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» для создания площадки по переработке промышленных отходов.

Это первое современное предприятие в Приволжском федеральном округе в данной отрасли. Кстати, высококвалифицированный персонал объекта отобран и уже трудоустроен. Заработная плата работников на текущий момент выше средней на промышленных предприятиях области в среднем на 18%, с началом деятельности предприятия она будет расти.