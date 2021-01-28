В Уфе объявили место проведения рэп-фестиваля

31 января в «Уфе-арене» пройдёт рэп-фестиваль «Молодость Fest». Двери ледового дворца откроются в 14:00. В 15 часов дня начнется диджей-сет, а в 15:30 артисты выйдут на сцену.
Вход для школьников и студентов на концерт бесплатный.
Сам фестиваль пройдёт по формату рэп-мероприятия «Новая Атланта», который прошёл в 2019 году. Тогда на сцене выступали Моргенштерн, Face, Thomas Mraz и другие звезды российского масштаба.
Также в ближайшее время в Уфе пройдёт концерт Элвина Грея, который долгое время откладывался. Мероприятия пройдет на площади Ленина под открытым небом.