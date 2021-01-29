Алия Ахмадуллина: «Обсуждение по благоустройству Бульвара Славы проводилось с нарушениями»

25 января в уфимском ГДК состоялись слушания по благоустройству бульвара Славы. В них приняли участие жители близлежащих домов, общественные активисты, первый заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района Уфы Игорь Трухневич и начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации башкирской столицы Олег Байдин.

Фото №1 - Алия Ахмадуллина: «Обсуждение по благоустройству Бульвара Славы проводилось с нарушениями»

Архитектор Адель Ахмадуллина отозвалась о мероприятии негативо и назвала его "псевдовлечением". Ее возмутил тот факт, что на встрече показали готовый проект благоустройства, а не карту с границами проекта.

Модераторами обсуждения выступили представители организации, подготовившей этот проект, которые к слову, со своей задачей не справились, по мнению Адель. Она считает, что базовые принципы обсуждения были нарушены: участников не представили друга другу, не рассказали о цели вовлечения, слышимость выступающих не была обеспечена на должном уровне.

Довольно странно, что в наш век информации некоторые службы мэрии Уфы пытаются провести что-то келейно, для своих. Если чиновники опасаются отвечать на вопросы горожан - это вызывает очень тяжелые подозрения. Надеюсь, в данном случае имела место всего лишь ошибка, которая будет исправлена. Мы готовы в этом оказать содействие.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ

Отреагировала и председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Алия Ахмадуллина.

Город - территория интересов многих сторон. Но необходимо всегда помнить, что основная аудитория города - это горожане, которые хотят участвовать в жизни и развития города. К нам поступили обращения горожан о том, что общественное обсуждение по благоустройству Бульвара Славы проводилось с нарушениями процедуры.

Алия Ахмадуллина, председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ
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