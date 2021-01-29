Алия Ахмадуллина: «Обсуждение по благоустройству Бульвара Славы проводилось с нарушениями»

Довольно странно, что в наш век информации некоторые службы мэрии Уфы пытаются провести что-то келейно, для своих. Если чиновники опасаются отвечать на вопросы горожан - это вызывает очень тяжелые подозрения. Надеюсь, в данном случае имела место всего лишь ошибка, которая будет исправлена. Мы готовы в этом оказать содействие.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ