Алия Ахмадуллина: «Обсуждение по благоустройству Бульвара Славы проводилось с нарушениями»

25 января в уфимском ГДК состоялись слушания по благоустройству бульвара Славы. В них приняли участие жители близлежащих домов, общественные активисты, первый заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района Уфы Игорь Трухневич и начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации башкирской столицы Олег Байдин.
Архитектор Адель Ахмадуллина отозвалась о мероприятии негативо и назвала его "псевдовлечением". Ее возмутил тот факт, что на встрече показали готовый проект благоустройства, а не карту с границами проекта.
Модераторами обсуждения выступили представители организации, подготовившей этот проект, которые к слову, со своей задачей не справились, по мнению Адель. Она считает, что базовые принципы обсуждения были нарушены: участников не представили друга другу, не рассказали о цели вовлечения, слышимость выступающих не была обеспечена на должном уровне.
Отреагировала и председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Алия Ахмадуллина.