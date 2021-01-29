В Башкирии идёт активное обсуждение митингов

31 января в России анонсирована вторая в этом году акция протеста. Выйти на улицы собираются сторонники оппозиционера Алексея Навального, которого задержали прямо в аэропорту после лечения в Германии.
Политик опубликовал большое расследование Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина», что спровоцировало волну недовольства действующей властью. Студент из Уфы спросил Президента России на видеоконференции о данном расследовании и дворце. Владимир Путин заявил, что всё, указанное в видео, не находится в его собственности.
23 января большое количество граждан в крупных городах России вышли на несанкционированный митинг. В Уфе протестующие встретились у ГКЗ «Башкортостан» и прошли до здания правительства на улице Тукаева.
До 90 участников мероприятия были арестованы полицией. Иногда с применением силы. Об этом сообщает член Совета по правам человека при Главе Башкирии Олег Галин.
Один из задержанных – активист регионального штаба Навального Фёдор Телин. Он рассказал об условиях содержания в отделе полиции и потребовал общественную проверку и немедленное закрытие ИВС.
К слову, многие протестующие выходили не столько за Алексея Навального, а сколько за честное правосудие и за тех, кого несправедливо осудили. Среди них экс-участник движения «Башкорт» (организация признана экстремистской решением Верховного Суда Башкирии) Руслан Габбасов.
На несанкционированном митинге были замечены несовершеннолетние, хотя сторонники Алексея Навального не вели прямую агитацию на участие в акции школьников. Однако в приложении «TikTok» сами пользователи призывали выходить на «прогулку».
Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов обратился к родителям после протестной акции в прошлую субботу.
Ограничение несовершеннолетних в митингах поддержал депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный, который предложил вернуть в университетские и школьные табели графу «прилежание». Если школьник нарушит уголовной или административный кодекс, в графе будет стоять оценка «1», что после может негативно повлиять на поступление в университет. А студентов, по новому законодательству, за нарушение уголовного и административного кодекса смогут отчислять.
Сейчас жители Башкирии активно спорят о том, стоит ли идти на предстоящий митинг 31 января, который также является несанкционированным. Многие уверены, что свою точку зрения, гражданскую позицию и надежду на светлое будущее, стоит отстаивать даже при угрозе задержания. Некоторые с таким утверждением не согласны и призывают «не идти ни в коем случае», чтобы уберечь своё здоровье и здоровье близких. Ещё одна категория граждан не придерживается никакого из полярных мнений и, скорее, наблюдает за спорами со стороны.