В Башкирии идёт активное обсуждение митингов

31 января в России анонсирована вторая в этом году акция протеста. Выйти на улицы собираются сторонники оппозиционера Алексея Навального, которого задержали прямо в аэропорту после лечения в Германии.

Политик опубликовал большое расследование Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина», что спровоцировало волну недовольства действующей властью. Студент из Уфы спросил Президента России на видеоконференции о данном расследовании и дворце. Владимир Путин заявил, что всё, указанное в видео, не находится в его собственности.

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Владимир Путин, Президент РФ

23 января большое количество граждан в крупных городах России вышли на несанкционированный митинг. В Уфе протестующие встретились у ГКЗ «Башкортостан» и прошли до здания правительства на улице Тукаева.

До 90 участников мероприятия были арестованы полицией. Иногда с применением силы. Об этом сообщает член Совета по правам человека при Главе Башкирии Олег Галин.

Один из задержанных – активист регионального штаба Навального Фёдор Телин. Он рассказал об условиях содержания в отделе полиции и потребовал общественную проверку и немедленное закрытие ИВС.

Камера оказалась двухместной, но сидел я один. В углах наблюдалась застывшая блевотина, а воздух был насыщен ароматом мочи. Быстро стало понятно почему. Санузла и кнопки вызова нет, а постоянные стуки в дверь не привлекали внимания стражей порядка. Вероятнее всего, они даже их не слышали: дежурная часть находится в отдалении от камер, а специально приставленного солдата у них нет… Температура в камерах была очень низкой. По ощущениям не выше +10° С. Не спасало одеяло, которое они принесли через час, хоть на мне была шапка, свитер, джинсы и подштанники. С утра они забрали и одеяло. Я протестовал как мог. Требовал выдать куртку или оставить одеяло… Эта была натуральная пытка холодом. Каким-то чудом умудрился не заболеть, хотя весь день текли сопли и чувствовал себя неважно. Благо в спецприёмнике с отоплением полный порядок. Фёдор Телин

К слову, многие протестующие выходили не столько за Алексея Навального, а сколько за честное правосудие и за тех, кого несправедливо осудили. Среди них экс-участник движения «Башкорт» (организация признана экстремистской решением Верховного Суда Башкирии) Руслан Габбасов.

...я иду за всех несправедливо осужденных и арестованных: Айрат Дильмухаметов, Рамиля Саитова, Раиль Абкадиров, Ильнур Кинисаров, Рустам Аманов, Марат Шарафутдинов. Мы обязаны их поддержать! Руслан Габбасов

На несанкционированном митинге были замечены несовершеннолетние, хотя сторонники Алексея Навального не вели прямую агитацию на участие в акции школьников. Однако в приложении «TikTok» сами пользователи призывали выходить на «прогулку».

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов обратился к родителям после протестной акции в прошлую субботу.

В технологии любого свержения власти есть один момент. Для того чтобы наступила необратимость – на пике акций протеста организаторы убивают примерно сто человек. Убивают в прямом смысле слова. Из автоматов или снайперских винтовок. Так было на Украине, в Киргизии – да везде, где случились смены режимов. Это очень эффективная мера. Вы точно хотите, чтобы Ваш ребенок стал таким вот посмертным героем очередной бессмысленной и беспощадной цветной революции? Ростислав Мурзагулов

Ограничение несовершеннолетних в митингах поддержал депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный, который предложил вернуть в университетские и школьные табели графу «прилежание». Если школьник нарушит уголовной или административный кодекс, в графе будет стоять оценка «1», что после может негативно повлиять на поступление в университет. А студентов, по новому законодательству, за нарушение уголовного и административного кодекса смогут отчислять.