У погибшего работника Уфаоргсинтеза остались жена и маленький сын

50-летний мужчина работал аппаратчиком газа в цехе, где произошел взрыв. Еще один пострадавший, 38-летний механик, сейчас находится в 21-й городской больнице. Он надышался продуктами горения.
Состояние пациента врачи оценивают как средней тяжести. Напомним, пожар на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» тушили в течение 11 часов. Причиной стала разгерметизация резервуара. Языки пламени вырывались в высоту на десятки метров.
Пожару присвоили четвертый класс сложности из пяти возможных. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
В окрестностях завода, а также в жилом секторе, в микрорайоне Черниковка, работала мобильная лаборатория. Исследования показали, что концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы. Значения не превышены.