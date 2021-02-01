Председатель Общественной палаты Башкирии пообещал встретиться с теми, кто вышел на протестные акции

Участники протестных акций в Уфе смогут высказать свое мнение во время личной встречи в Общественной палате Башкирии. Об этом заявил председатель республиканской организации Ростислав Мурзагулов.
По его словам, к нему могут обратиться с любой темой, которая волнует граждан. Правда, круг лиц, которые смогут присутствовать на встрече ограничен. Это продиктовано тем, что зал вмещает лишь 25 человек. Данное количество людей смогут попасть на оффлайн-встречу, подав обращение на данный электронный ящик [email protected].
В письме необходимо отразить вопрос, который хотели бы обсудить, фамилию, имя, отчество, а также контактный номер телефона.
По мере комплектования группы в 25 человек, будет определена дата и время личного приема председателя, о чем будет сообщено в ответном электронном письме либо по звонку.
Предположительное место встречи: Общественный просветительский центр Аппарата Общественной палаты РБ (город Уфа).
Напомним, также глава региона Радий Хабиров призвал к возобновлению личного общения с гражданами глав муниципалитетов на одном из последних оперативных совещаний в Правительстве.