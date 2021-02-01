Председатель Общественной палаты Башкирии пообещал встретиться с теми, кто вышел на протестные акции

Участники протестных акций в Уфе смогут высказать свое мнение во время личной встречи в Общественной палате Башкирии. Об этом заявил председатель республиканской организации Ростислав Мурзагулов.

Фото №1 - Председатель Общественной палаты Башкирии пообещал встретиться с теми, кто вышел на протестные акции

По его словам, к нему могут обратиться с любой темой, которая волнует граждан. Правда, круг лиц, которые смогут присутствовать на встрече ограничен. Это продиктовано тем, что зал вмещает лишь 25 человек. Данное количество людей смогут попасть на оффлайн-встречу, подав обращение на данный электронный ящик [email protected].

В письме необходимо отразить вопрос, который хотели бы обсудить, фамилию, имя, отчество, а также контактный номер телефона. 

«Получаем много запросов о том, что Общественная палата должна общаться с протестовавшими на акциях 23 и 31 января. Охотно это предложение принимаем. Хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами. Людьми, которые где-то работают или учатся и недовольны чем-то в стране или республике не за интерес, а просто по убеждениям. Пообщаемся на любые темы. Все озвученные проблемы обещаем максимально заострить в медиа и перед чиновниками»

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ

По мере комплектования группы в 25 человек, будет определена дата и время личного приема председателя, о чем будет сообщено в ответном электронном письме либо по звонку.

Предположительное место встречи: Общественный просветительский центр Аппарата Общественной палаты РБ (город Уфа).

Напомним, также глава региона Радий Хабиров призвал к возобновлению личного общения с гражданами глав муниципалитетов на одном из последних оперативных совещаний в Правительстве.

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