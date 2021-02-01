Председатель Общественной палаты Башкирии пообещал встретиться с теми, кто вышел на протестные акции

«Получаем много запросов о том, что Общественная палата должна общаться с протестовавшими на акциях 23 и 31 января. Охотно это предложение принимаем. Хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами. Людьми, которые где-то работают или учатся и недовольны чем-то в стране или республике не за интерес, а просто по убеждениям. Пообщаемся на любые темы. Все озвученные проблемы обещаем максимально заострить в медиа и перед чиновниками»

Ростислав Мурзагулов, председатель ОП РБ