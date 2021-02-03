Председатель ОП Башкирии об Андрее Потылицыне: «Лживый видеоблогер должен стать нерукопожатным»

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей, выписанный блогеру Андрею Потылицыну за недостоверную информацию, которую он распространял во время радиоэфира. По мнению Мурзагулова, с этих пор политобозреватель должен стать «нерукопожатным» экспертом, так как он доказал свою лживость.
Напомним, 3 февраля Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск руководителя администрация Главы Башкирии Александра Сидякина и постановил взыскать с башкирского видеоблогера Андрея Потылицына 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Соответчиком выступает радио «Эхо Москвы» в Уфе».