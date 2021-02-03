Председатель ОП Башкирии об Андрее Потылицыне: «Лживый видеоблогер должен стать нерукопожатным»

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей, выписанный блогеру Андрею Потылицыну за недостоверную информацию, которую он распространял во время радиоэфира. По мнению Мурзагулова, с этих пор политобозреватель должен стать «нерукопожатным» экспертом, так как он доказал свою лживость.

Фото №1 - Председатель ОП Башкирии об Андрее Потылицыне: «Лживый видеоблогер должен стать нерукопожатным»

«А мне интересно — после того, как суд официально признал Потылицына лжецом, после того, как ранее пиарщица призналась, что подкупала этого человека для клеветы на другого чиновника, после того, как судебная экспертиза признала, что он оклеветал одно из крупнейших предприятий в республике, после того, как утекли предложения Потылицына за деньги "не замечать" чьи угодно шалости — его все же продолжат приглашать в качестве "эксперта" приличные люди, работающие в либеральных СМИ? Мне интересно — почему они упорно продолжают это делать? Так ли нужны либеральным СМИ такие вот "эксперты" в деле наговора и обмана?»

Ростислав Мурзагулов

Напомним, 3 февраля Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск руководителя администрация Главы Башкирии Александра Сидякина и постановил взыскать с башкирского видеоблогера Андрея Потылицына 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Соответчиком выступает радио «Эхо Москвы» в Уфе».

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