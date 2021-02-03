Председатель ОП Башкирии об Андрее Потылицыне: «Лживый видеоблогер должен стать нерукопожатным»

«А мне интересно — после того, как суд официально признал Потылицына лжецом, после того, как ранее пиарщица призналась, что подкупала этого человека для клеветы на другого чиновника, после того, как судебная экспертиза признала, что он оклеветал одно из крупнейших предприятий в республике, после того, как утекли предложения Потылицына за деньги "не замечать" чьи угодно шалости — его все же продолжат приглашать в качестве "эксперта" приличные люди, работающие в либеральных СМИ? Мне интересно — почему они упорно продолжают это делать? Так ли нужны либеральным СМИ такие вот "эксперты" в деле наговора и обмана?»

Ростислав Мурзагулов