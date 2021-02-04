Председатель ОП РБ провел встречу с участниками несанкционированного митинга

Открытый
разговор. В Общественной палате республики состоялась офлайн-встреча с
участниками несанкционированного митинга, который прошел в Уфе в минувшее
воскресенье. Среди приглашенных оказались студенты, блогеры, юристы,
представители общественных организаций, предприниматели. Каждому была
предоставлена возможность высказать свою позицию.
Участники
встречи отметили незаконные, по их мнению, действия силовиков и требовали
освобождения задержанных активистов.
Задержаны люди,
которые действительно виновны в чём-то, а есть люди мирные, которые просто
вышли. Вопрос состоит в том, скажите, что вы думаете про провокаторов? То есть
кто это, кто направлял? Для чего всё это делалось?Екатерина Данилова, жительница г. Уфы
Всегда, когда
происходят такие вещи, которые направлены на эскалацию – как с одной стороны,
так и с другой, всегда ищите за ними очень толстого мужчину в очень дорогом
пиджаке. Это, как правило, мужчина, который дал денег либо той стороне, либо
этой. Я поэтому хочу сейчас, чтобы мы разговаривали, а не доходили до той точки
кипения, когда находились такие люди, такие мерзавцы, я не знаю, упыри. Меня
сейчас упырем называют, но я не такой упырь, как они. Я хочу, чтобы этого не
было. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Но у меня нет на него ответа. Я не
знаю, кто с одной стороны провоцирует этих, а с другой стороны провоцирует
других. Я не знаю, но я хочу узнать. Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан
Приглашением
в Общественную палату воспользовались не только участники воскресных митингов,
но и рядовые уфимцы, которых волновали тарифы за отопление, последствия режима
самоизоляции, обеспечение выпускников детских домов жильем, которое положено по
закону.
Уфимка
Татьяна Махнева, представляющая собственников многоквартирного дома № 25/1 по
улице Баязита Бикбая, пришла на встречу с целой папкой отписок от чиновников,
которые уже почти 10 лет не слышат просьбы о необходимости ремонта и утепления
фасада жилой многоэтажки. Сразу после встречи ей оказали юридическую поддержку
адвокаты Общественной палаты.
Есть множество
тепловизионных исследований, обследований фасада. Но тем не менее жителям
навязываются посторонние работы. То ремонт крыши, то замена водоснабжения, ХВС,
ГВС. Хотя жалоб на это от жильцов не было или они были незначительные.
Буквально в январе 2021 года мы узнали, что наш дом опять не внесён в список по
утеплению дома.Татьяна Махнёва, представитель собственников дома №25/1 по ул. Баязита Бикбая
В
ходе общения студенты и работники предприятий, выходившие на
несанкционированный митинг, отметили,
что теперь их могут отчислить из вузов или сократить. На что руководство
Общественной палаты республики в случае, если такие факты подтвердятся,
попросило незамедлительно сообщить им для разбирательства.