Председатель ОП РБ провел встречу с участниками несанкционированного митинга

Всегда, когда происходят такие вещи, которые направлены на эскалацию – как с одной стороны, так и с другой, всегда ищите за ними очень толстого мужчину в очень дорогом пиджаке. Это, как правило, мужчина, который дал денег либо той стороне, либо этой. Я поэтому хочу сейчас, чтобы мы разговаривали, а не доходили до той точки кипения, когда находились такие люди, такие мерзавцы, я не знаю, упыри. Меня сейчас упырем называют, но я не такой упырь, как они. Я хочу, чтобы этого не было. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Но у меня нет на него ответа. Я не знаю, кто с одной стороны провоцирует этих, а с другой стороны провоцирует других. Я не знаю, но я хочу узнать.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан