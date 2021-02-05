В Башкирии осудили племянницу первого президента республики

В Уфе Кировский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Рауфы Рахимовой (племянница экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова) и «Радио Свободы» (признано в России иностранным агентом). Суд обязал обвиняемых суммарно выплатить 40 тысяч рублей председателю Общественной палаты Башкирии Ростиславу Мурзагулову и руководителю администрации Главы республики Александру Сидякину за «распространение недостоверных сведений».

Напомним, в интервью на «Радио Свобода» Рауфа Рахимова рассказала, что на рекламодателей её частного издательства (портал «ProUfu» и газета «Бонус») было оказано давление. В суд был подан иск с требованием признать слова издательницы порочащими деловую репутацию, а также удалить упоминание истцов и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда.